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汐止小小主播營登場 忠山里學童先開播

2019-08-20 20:10觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區小小主播營活動舉行，忠山里的小朋友搶先體驗，讓孩子們暑假生活更充實。 圖／...
汐止區小小主播營活動舉行，忠山里的小朋友搶先體驗，讓孩子們暑假生活更充實。 圖／觀天下有線電視提供
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由新北市議員廖先翔、和觀天下有線電視公司聯合舉辦的「汐止區小小主播營」活動，今年度第一場，在暑假先登場，忠山里的小朋友說，真的很緊張，不過，播完新聞，感覺很開心。

汐止區小小主播營活動，今年度第一場在今(20)日舉行，忠山里的小朋友搶先體驗，舉辦這麼多年來，一直都是學校組隊參加，而這次很不一樣，忠山里社區開放報名，希望讓孩子們暑假生活更充實。

市議員廖先翔說，舉辦很多年的小小主播營活動又要開始了，那比較不一樣的是，之前都是以學校為單位，那都是利用上課時間過來，而今年就首次嘗試看看，不會影響課業的時間來舉辦小小主播營，今年請忠山里長吳國全邀請里內小朋友利用暑假期間來到觀天下攝影棚當小小主播，豐富暑假生活。

觀天下有線電視公司總經理周鴻均表示，很開心提供場域，讓更多小朋友能體驗主播工作，未來也會持續舉辦，孩子們都很興奮來參加，雖然，事前做了充分準備，不過，真的坐上主播台，還是緊張，小小主播們報新聞也將在第三頻道播出，推廣公用頻道也豐富孩子們的學習。

當天有十位家長陪同，一起來看孩子們上電視，這次來的這三胞胎特別有趣，不仔細看主播名字，還以為是同一個人播報。忠山里長吳國全說，一直以來都希望多辦一些課程，這次很感謝市議員廖先翔、還有觀天下有線電視提供這個機會，讓里內的小朋友能夠當小小主播，多點不一樣的體驗與回憶。

主播攝影

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