影／國道1號基隆汐止每日必塞 基隆河解禁啟動拓寬可行性

2019-08-20 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



張耿輝並在議會播放一段他在北五堵實拍塞車情況，顯見問題的嚴重性。記者游明煌／翻攝 分享 facebook 國道一號基隆往汐止方向因車流龐大，每天上午7點多起都會出現大塞車，成為通勤族惡夢，今天基隆市議會臨時會議員提案要求市府爭取國道一號汐止、五股高架道路汐止端延伸至基隆，徹底解決北上、南下汐止段屢遭塞車之苦。市府交旅處表示，以前基隆河開發禁令導致拓寬無法進行，今年4月總統蔡英文宣布基隆河解禁後，市府正與交通部協調，研議啟動國道一號基隆端至內湖拓寬案可行性評估作業，增加該路段車道容量。

議員今天下午在市議會臨時會提案指出，建議市府交旅處向中央爭取國道一號汐止五股高架道路汐止端延伸至基隆，徹底解決北返基隆及南下內湖、林口方向之市民，常於國道汐止段屢遭塞車之苦的情形。

市府交旅處長李綱表示，汐止五股高架道路為國道一號第一個高架拓寬路段，此路段為通勤族往返基隆市與新北市、台北市主要道路，現況因沿線汐止科學園區、內湖科學園區及南港軟體工業園區高度發展，吸引大量車流量。目前基隆端至大華系統交流道僅雙向各兩個車道，為國道一號唯一未拓寬路段，隨著都市發展車流量一直增加，產生道路容量不足，基隆到內湖路段，上下午時段均出現嚴重壅塞問題。

李綱指出，以前基隆河開發禁令導致拓寬無法進行，今年4月總統宣布基隆河解禁後，市府正與交通部協調，研議啟動國道一號基隆端至內湖拓寬案可行性評估作業，增加該路段車道容量。他認為，以前因為基隆河拓寬過不了，現在滿樂觀的。

市議員張耿輝指出，6K到13K北五堵往汐止方向，每天早上7點多必塞，成為基隆通勤族的痛，有的要提早半小時、1小時出門，主要就是各路系統都匯集在此，他建議一定要分流改善，直接從汐止設高架到拉到基隆徹底解決，會比拓寬更有效。張耿輝並在議會播放一段他在北五堵實拍塞車情況，顯見問題的嚴重性。

議員張顥瀚說，基隆有很多通勤族，每天早上上班都得飽塞塞車之苦，基隆河解禁增加拓寬的可行性，市民都樂觀其成，希望市府多努力促成。