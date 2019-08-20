給學子一條安全的路 竹市內湖國中通學步道動工

2019-08-20 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市五福路連接內湖國中及華德福實驗學校通往內湖社區，是通學要道，因路道路狹窄常有人車爭道險象環生，市府爭取前瞻基礎建設經費675萬元建置通學步道，今天動工，預計年底完工，副市長沈慧虹指出，市府希望打造安全順暢的通學步道，守護學子的上下學安全。

市府交通處長倪茂榮指出，五福路連接內湖社區及內湖國中，雖只有300公尺長，是學生上下學要道，因無人行道，學童僅能走在水溝或與車爭道，且內湖國中校門廣場缺乏無障礙設計、鋪面破損、喬木竄根影響鄰房建物安全，市府積極向中央爭取經費建置人行道及改善校門廣場。

五福路最窄只有5.5公尺，未來會利用既有水溝及拆除紐澤西護欄增加空間設置人行道，也會在人行道邊緣新設欄杆保護學童通行安全及設置綠帶增加綠意。

也將改善校門廣場景觀，妥善移植樹木，解決竄根問題，並新種喬木及綠帶、更新人行道鋪面、設置無障礙空間，營造學童舒適安全的步行環境與接送空間。中華路與五福路口天橋及天空纜線一併疏理、美化，分隔島設置庇護空間、增設無障礙坡道，讓學童穿越中華路，更加安全。

副市長沈慧虹表示，為學童打造通學步道，從小教育及養成學生良好交通習慣，也提醒交通處配合人行道工程，完善周邊交通工程設施，提升內湖國中周邊交通安全。