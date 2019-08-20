侯友宜視察浮洲三工程 解決當地交通、就學需求

2019-08-20 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市板橋浮洲合宜住宅完工進住後，帶動人口成長及周邊住商發展，改善當地交通及生活機能成了重要課題。新北市長侯友宜今天前往浮洲地區視察相關工程，侯友宜表示，因應居民數大幅成長，市府陸續完成中山國小改建、大觀路拓寬、浮洲匝道增設工程，解決當地交通、就學的需求。

新北市工務局表示，浮洲合宜住宅完工後，陸續湧入約萬人搬進浮洲地區，交通、就學等民生需求增加，鄰近的中山國小成為就讀首選。但校舍年齡超過60年，教學空間不足，為同時改善現況且不影響學童上課，市府與地方合力爭取，獲中央捐贈回饋約0.63公頃土地，並在106年進行校舍與地下停車場興建，今年8月已完成第一期校舍工程，後續二、三期工程教學與公共服務空間、運動場及景觀遊戲設施，將在110年9月和111年5月完成。

浮洲合宜住宅附近的板橋大觀路2段265巷，總長約330公尺長，但行人車流日益增加，加上巷弄狹隘，為爭取拓寬改善，由市府出面和附近慈濟基金會協調達成共識，慈濟同意無償退縮土地，營建署補助3800萬元經費，在去年9月起由新工處辦理拓寬工程，將僅有4到7公尺的路面拓寬為10公尺，開闢雙向各1車道，已在8月初完成，疏解大觀路與環河道路間的車流，同時搭配自來水管汰換、電纜地下化，讓居民出入更加便利。

位於浮洲合宜宅位旁的台65線，是附近主要交通要道，但大量人口入住之後，常造成台65線板橋兩個匝道回堵，新北市政府從102年起推動「台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程」，新增匝道銜接板城路，除了強化浮洲合宜宅聯外功能，也可將長短途旅次分流，把欲前往台65線車流引導至板城路，解決華東街、板橋二交流道目前壅塞情形。