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鼓勵小孩多看書 暖心美髮師：圖書館借10本換免費理髮

2019-08-20 13:27聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

蔡月昭笑說，要幫小朋友理髮還要特別訓練設計師，除了要安撫小朋友外，也要避免器具傷...
蔡月昭笑說，要幫小朋友理髮還要特別訓練設計師，除了要安撫小朋友外，也要避免器具傷到他們。記者張曼蘋／攝影
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「能做就盡力去做，我們的服務沒限制。」新北市資深美髮師蔡月昭多年來常幫助弱勢或身心障礙者義剪，也訓練設計師幫醫院病人「躺著剪」、「躺著洗」。此外，她更是第三年與新北市立圖書館合作「借書免費理髮」，明天與28日在板橋四維分館將辦「超級理髮師」活動，只要小朋友借滿10本書，就可免費理髮。

蔡月昭表示，起初是因為看到有些行動不便、身心障礙者要出門剪頭髮很辛苦，但不剪又有衛生問題，且也曾到老顧客家中剪髮，才延伸出這些義剪、做公益的想法，「哪裡有需要，我們就去哪裡。」

板橋四維分館主任許峪嵐表示，由於暑假即將結束，特別推出系列開學季活動，從閱讀開始收心，本月21日與28日將辦「超級理髮師」活動，只要累計借滿10本書，小朋友可以免費理髮，以嶄新的面貌迎接新學期。

「任何有需要的人，我們都歡迎！」許峪嵐說，這個活動有兩個主軸，一個就是希望讓大家更認識圖書館、更願意借書，再來就是希望活動能夠讓小朋友們在借書之餘，也能有回饋，明天下午2點30分會先進行說故事，結束後約3點左右會開始理髮，目前已有17名小朋友報名剪髮，明天也會開放13個名額，讓現場借滿10本書的小朋友報名。

蔡月昭笑說，剪小朋友的設計師都要特別訓練，因為設計師在剪的過程中需要安撫小朋友、也要避免剪刀傷到他們，另外家長也不用擔心衛生問題，設計師們每剪完一位就會酒精消毒。她坦言，活動主軸是要幫助「有需要」的人，服務沒有限制，更不想給任何人貼標籤，「只要來，我們就服務。」

新北市立圖書館補充，為了協助剛上小學的孩子能快速做好學習準備，本月24日至9月30日將推出「小一新鮮人上學趣」主題書展，全新北市32間圖書分館都會展出適合小一新生閱讀的書籍，讓小朋友培養廣泛的閱讀興趣。

新北市立圖書館從本月24日至9月30日將推出「小一新鮮人上學趣」主題書展，全新北...
新北市立圖書館從本月24日至9月30日將推出「小一新鮮人上學趣」主題書展，全新北市32間圖書分館都會展出適合小一新生閱讀的書籍。記者張曼蘋／攝影
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新北市資深美髮師蔡月昭多年來常幫助弱勢或身心障礙者義剪，今年第三年與新北市立圖書...
新北市資深美髮師蔡月昭多年來常幫助弱勢或身心障礙者義剪，今年第三年與新北市立圖書館合作「借書可免費理髮」，明天與28日在板橋四維分館將辦「超級理髮師」活動，只要累計借滿10本書，就可免費理髮。記者張曼蘋／攝影
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