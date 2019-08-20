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新北石門學生百萬增菜色 免費營養午餐每人加碼補10元

2019-08-20 09:00聯合報 記者游明煌╱即時報導

北市石門區公所昨天邀相關單位召開會議，一致無異議鼓掌通過運用核電廠核廢料回饋金，...
北市石門區公所昨天邀相關單位召開會議，一致無異議鼓掌通過運用核電廠核廢料回饋金，加碼補助石門區國中、小學及幼兒園學生免費營養午餐每人每天調漲10元，共增加近百萬元。圖／石門區公所提供
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新北市石門區公所昨天邀相關單位召開會議，一致無異議鼓掌通過運用核電廠核廢料回饋金，加碼補助石門區國中、小學及幼兒園學生免費營養午餐每人每天調漲10元，共增加近百萬元，讓學生在石門就學「好幸福」，石門區公所表示，主要是因為近年物價高漲，學校辦理自立午餐成本也跟著提高，原補助已經偏低，希望讓學生有更好的菜色。

目前只要在新北市石門區就讀的學生，因區公所運用台電公司核電廠核廢料回饋金補助區內學校（幼兒園）辦理自立午餐，皆可免費享用自立餐廚所烹煮的健康美味營養午餐。但區公所發現，因近年物價高漲，學校辦理自立午餐成本也跟著提高，原補助已經偏低，為反應學校辦理免費營養午餐實際成本及照顧學生，石門區公所昨邀集立委、議員、里長、校長及新北市各機關代表召開會議討論學生免費營養午餐調漲議題。

原提出每天調漲5、8、10元三種不同補助方案，與會人員紛紛發言表示，再苦也不能苦了孩子、一定要給孩子最好的照顧，一致無異議鼓掌通過採用每天10元之最高補助方案，並附帶決議未來核廢料回饋金若有增加應再增加補助。

石門區長林俊宏說，自108學期起，免費營養午餐除基本月費每人每學期760元外，日費部分石門區國中學生將由原每位每日補助43元，調高至53元；國小及幼兒園學生由原每位每日補助37元，調高至新台幣47元，全年費用會增加近100萬元，相信對午餐品質及營養能有一定提升，提供學生更好的成長。

老梅國小校長黃家裕表示，營養午餐每日加碼補助10元後，學校更能有足夠的經費採購當季好食材，讓學生享用熱騰騰的美味食材，並能增加一日牛奶及水果，讓學生吃的更營養，吃的更高興。

石門營養午餐
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