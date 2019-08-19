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柯文哲爆氣 斥局處拆違建消極

2019-08-19 23:01聯合報 記者邱瓊玉翁浩然／台北報導

台北市長柯文哲。 記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲。 記者潘俊宏／攝影
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北市府日前拆除承德汽車商圈的違建，引發業者不滿舉白布條抗議，柯文哲認為這是他任內的很大汙點。據了解，北市府昨天召開晨會時，針對大彎北段、立賢路違建進行專案報告，柯文哲不滿建管處消極，當場拍桌大罵「我今天老子就是不選了，要來整頓建管處、都發局」。

柯文哲事後坦言，早上罵人罵到頭痛吃止痛藥，他們（指建管處、都發局）希望他趕快去選總統，就可以解套了，還自嘲自己是「漢獻帝」，滿朝都是董卓、曹操；不過藍綠議員則是酸，有什麼好生氣，不該遇到問題就怪局處，而是思考如何輔導產業合法化。

北市府建管處上周起拆除北投區立賢路等6處違建，引發業者不滿，認為市府未溝通就先派員拆除，而且過去還曾補助商圈行銷，無法理解市府做法；柯文哲認為這個案子是他第一任市長很大的汙點，矛頭指向都發局、建管處。

據了解，北市府昨天晨會安排違建報告，柯文哲當場追問，為什麼立賢路違建會發生，到底怎麼一回事？建管處等官員卻無法回答，讓柯瞬間拍桌爆氣，痛罵「市長我在當，下面人卻亂搞」，北市府顧問蔡壁如還跟進說要追究行政責任，現場氣氛尷尬。

柯文哲晚間接受TVBS電視專訪時再提及，昨天早上從7點半罵人罵到9點，罵到頭痛吃止痛藥。

柯文哲還說，自己後來有數過，議員對於違建的關說協調，第一年就高達49次，表示自己第一年市長都是假的；隨後還自嘲自己前兩年市長都是「漢獻帝」，滿朝都是曹操和董卓。

對此，國民黨議員張斯綱表示，柯文哲面對違建常發表雷厲風行的言論，但每次都雷聲大雨點小，如大彎北段本說要拆，最後也轉彎改變做法；承德路違建在柯上個任期就存在，為何等到現在才處理，與選舉考量有關，市府行政權、局處首長都由柯掌握，別碰上大違建就獅吼、怪局處。

民進黨議員鍾佩玲說，承德路違建已長達30年，還組成汽車商圈，甚至市府也曾給予補助，如今柯一聲令下就拆除，雖是違建，但也是人民資產，覺得柯文哲生氣「很奇怪」，局處並非沒做事。

違建柯文哲北市
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