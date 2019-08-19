蘆洲推動都市計畫案 農業區將變住宅商業區

2019-08-19 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市蘆洲南北側農業區因多為廢耕狀態，新北市府於15日啟動蘆洲都市計畫南北側農業區專案通盤檢討案公開展覽作業，將於捷運場站周邊配置住宅區及商業區，並針對地方需求規劃公共設施用地，盼打造更優質的生活環境。

現今蘆洲南北側農業區多為廢耕狀態，經市府長期規劃檢討後，於15日啟動「變更大漢溪北都市計畫（蘆洲地區）」案，以及「擬定蘆洲細部計畫（蘆洲南北側農業區專案通盤檢討）」案公開展覽作業，並將於8月29日及9月5日在蘆洲區公所舉辦公開展覽草案說明會。

新北市政府城鄉發展局長黃一平表示，此次專案通盤檢討案的規畫重點在於以大眾運輸為導向，在捷運場站周邊配置住宅區及商業區，預留15處以上的公園、綠地等開放性空間，並針對地區在就醫、就學、停車、里民活動等需求，規畫相關公設用地，打造優質生活環境。

此外，還規畫產業專用區及批發兼零售市場用地，提供工廠及大台北農產品集貨場做使用，並配合捷運環狀線計畫，留設捷運出入口及北機廠所需使用空間，而其中涉及的古蹟及重要信仰中心，也將規畫保留區。