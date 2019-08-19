汐止區滅蚊大作戰 區長巡察菜園倒積水

2019-08-19 19:31 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市出現本土登革熱，個案曾經到汐止工作，汐止區長陳健民發起滅蚊大作戰，請各里動員進行清潔大掃除。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市出現本土登革熱，因為個案曾經到汐止工作，所以，汐止區公所除了加強消毒，也發起滅蚊大作戰，連續三天請各里動員進行清潔大掃除，尤其是菜園，汐止區長陳健民呼籲，不要讓容器長期積水，要加蓋加網，避免孳生病媒蚊。

汐止區長陳健民表示，新北市出現了本土登革熱第一例跟第二例，分別在中和及永和，但我們也希望汐止區民能夠同時提高警覺，因為，這兩位工作地點都在汐止，所以，這幾天我們希望各里里長能夠發動社區、里的清潔跟大掃除，只要是有積水容器的部分，不管是花盆、桶子、輪胎，尤其是菜園、種農作物，呼籲不要讓這些容器長期積水，或是加蓋加網，避免孳生病媒蚊。

動員各里進行全區大掃除，汐止區長陳健民也到城中里帶隊清除，雖然，這裡菜園少，不過，社區中庭也仔細巡視，看到積水容器都將裡頭的積水倒掉。里長廖福賢說，比較頭痛的則是靠近基隆河步道的一處菜園，從鐵網看進去，好多積水容器，有些覆蓋不完全，真的很容易孳生病媒蚊，還沒進到裡頭，外頭打掃的志工已經被蚊子攻擊，只是菜園不給進，希望相關單位能協助。

陳健民指出，在巡察、視察當中會發現一些桶子可能體積過大、或是菜園被私人圍起來，如果有疑慮的話，我們處理起來有困難的話，也會通報清潔隊或是衛生所協助，看用什麼樣的方式清理。