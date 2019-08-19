貢寮五國小推混齡教育 下學期用平版自學

2019-08-19 19:31 觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導



貢寮五間國小「混齡教學共備」，課堂中部分學生可使用平板自學，讓混齡教學更能統整學生的吸收程度。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 今(19)日開始連續三天，貢寮五間國小的所有教師，來到雙溪高中參加「混齡教學共備」研習，因偏鄉學校學生年級人數過少，需要混齡的教學方式，此次研習希望新學期開始，創立全台第一個以區域學校聯合方式，讓課堂中部分學生可使用平板自學，讓混齡教學更能統整學生的吸收程度。

貢寮區澳底、福隆、福連、貢寮、和美五所國小的老師們，連續三天的研習，除了有資訊平台運用、語文與閱讀理解的課堂教學分享外，每位老師都要帶電腦平板來聽課，現場模擬教學情境來研習。

澳底國小校長李延昌表示，「混齡教學共備」已邁入第三年，在今年貢寮五國小各獲得一個班數量的學習平板做教學，讓區域學校聯合混齡教學的推動更加順利，今天資訊平台與數學整合的課程，老師傳達嶄新的混齡教育方式，許多剛上任的教師都體認到新鮮的上課方法。

混齡教學共備學員教師張宜瑩表示，偏鄉的混齡教育，學生吸收程度參差不齊，若照以往直接詮釋教材的方式授課，聽不懂的學生需要另行輔導，進度已超前的學生又浪費學習時間，若照不同程度，在課堂中分成聽老師上課的學生，以及自主用平版學習的同學，用不同的教學方式適應不同吸收程度的學生，是今天體認到很新穎，也很值得嚐試的教學型態。