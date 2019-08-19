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煙波大飯店台南館今開幕 9月起試營運

2019-08-19 17:47聯合報 記者陳俞安╱即時報導

從新竹起家的煙波國際觀光集團今天舉行煙波大飯店台南館開幕典禮，館址坐落在台南市中西區永福路上，可謂蛋黃區中的蛋黃區，市長黃偉哲也應邀出席。黃偉哲表示，新飯店與其他同業並非競爭關係，是讓整個中西區商圈更加活絡，帶來良性的互動，帶動商家一同提高服務品質。

煙波大飯店台南館位在原台南地方法院宿舍國有土地，面積約5413平方公尺，地上13層的建築共有536間客房，總投資約28億，是全台分館中的最大量體；基地對面為原台南地方法院，東北側鄰近孔廟文化園區、台灣文學館、美術園區等重要景點，西南側鄰近新光三越百貨、大億麗緻、晶英酒店、小西門等精緻的商業群聚。

特別的是，台南館是台南市政府、財政部國有財產署，以及民間合作開發，依國有財產法以設定地上權方式引進民間廠商投資興建營運，屬於市府十大旗艦計畫重點案件。黃指出，位於中西區精華之最地段的煙波大飯店，與市府於104年簽約，105年動工，如今在非常短時間內就完工落成，成為台南市目前房間數最多，基地面積最大的新興飯店，可望帶動中西區發展，提升台南市更好的旅遊體驗，打造一片觀光藍海，吸引世界各地的旅客。

煙波觀光集團董事長鄭君寰說到，雖然周邊有不少大型酒店，但煙波希望能在5星級的地段，提供給住客4星級的設備與價格，台南館則計畫鎖定散客與南科的商務客。另外針對陸客來台人數不斷縮減，是否對飯店經營帶來影響，鄭表示，全台分館的陸客比例本來就很少，分館也都努力做出特色，避免遭到市場淘汰。

煙波大飯店在台南館今天開幕，市長黃偉哲出席時表示，新飯店能夠給中西區帶來新發展。...
煙波大飯店在台南館今天開幕，市長黃偉哲出席時表示，新飯店能夠給中西區帶來新發展。記者陳俞安／攝影
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