石門核電回饋金補助學生午餐 拍板加碼百萬

2019-08-19 17:10 中央社 新北19日電



新北市石門區公所運用台電公司核電廠核廢料回饋金補助區內國中、小學及幼兒園學生免費營養午餐，補助金將自108學期起加碼，預估1年將多補助約100萬元，讓學生吃得更營養。

新北市石門區長林俊宏指出，新北市政府教育局近年來輔導市內國中小自行設立「自立午餐廚房」，確保營養午餐品質及降低成本，但因近年物價高漲，學校辦理自立午餐成本也跟著提高，公所為此邀集立委、市議員、里長、校長及新北市各機關代表召開會議，討論學生免費營養午餐調漲議題。

林俊宏表示，石門區公所自民國90年起，運用台電公司核電廠核廢料回饋金補助區內學校免費營養午餐，此次會議中，與會人士一致通過每日補助再調漲新台幣10元的最高補助方案，甚至附帶決議未來核廢料回饋金若有增加，將再增加補助。

林俊宏指出，自108學期起，除補助免費營養午餐的基本費每人每學期760元，日費部分，石門區國中學生將由原每人每日補助43元，調高至53元；國小及幼兒園學生則由每人每日補助37元，調高至47元。預估1年將多補助約100萬元。

石門區老梅國小校長黃家裕表示，相信加碼補助後，學校更能有足夠的經費採購當季好食材，讓學生享用熱騰騰的美味食材，並能在上課日新增牛奶及水果項目，讓學生吃得更營養，吃得更高興。