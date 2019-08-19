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台北文化獎出爐 得主首見搖滾樂團

2019-08-19 15:31聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北文化獎今年的獎勵重點為推動城市生活美學，在公共性、藝術性、多元文化參與有卓越貢獻者，北市文化局今天公布得主共4名，分別是推廣文學的《文訊》雜誌社長封德屏、台灣傳統布袋戲國寶藝師陳錫煌、深耕30年的表演藝術媒合平台舞蹈空間舞蹈團及將在地文化結合音樂發揚國際的董事長樂團

文化局指出，本屆評審委員認為，封德屏編輯《文訊》雜誌，照應並凝聚文壇老中青各代；成立並開放「文藝資料研究及服務中心」，提昇市民人文素養；另經營紀州庵文學森林成為重要文化景點，還承辦「台北文學季」，挖掘台北各區藝文特色，在推動多元文化、行銷台北的貢獻卓著。

今年高齡89歲的陳錫煌，13歲起即隨父親李天祿表演，投身布袋戲已逾一甲子，畢生致力於掌中戲演出與傳承，不藏私發揚傳統掌中戲，保存精緻傳統技藝，是台灣目前唯一獲文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」、「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」雙授證的國寶級藝師。

而舞蹈空間舞蹈團成立於1989年，由第三屆國家文藝獎舞蹈類得主平珩創辦，將舞團成功發展為媒合多元、連線國際的開放式創意製作平台；成立至今30年，不只在台灣巡演，也深入美、法、荷蘭、義大利、比利時、瑞士、加拿大、香港及日韓等國演出，更獲邀到法國里耳歌劇院、美國舞蹈節，全球累計近千場演出。

文化局文創科長吳俊銘說，董事長樂團是台北文化獎首個得獎的搖滾樂團；樂團自1997年成軍迄今已22年，創作跨足音樂、電影及音樂劇等，擅長結合在地文化於音樂創作，2018年更以MV《九天玄女》入圍海內外數個獎項，MV畫面全程以手繪風格演繹道教與台灣民間信仰的故事，讓世界聽見、看見台灣。

文化局將於11月底在北市中山堂舉行第23屆台北文化獎頒獎典禮，表彰得獎者在文化藝術上的卓越貢獻。

北市文化局今天公布今年台北文化獎得主共4名，包含推廣文學的《文訊》雜誌社長封德屏...
北市文化局今天公布今年台北文化獎得主共4名，包含推廣文學的《文訊》雜誌社長封德屏。圖／北市文化局提供
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北市文化局今天公布今年台北文化獎得主共4名，包含台灣傳統布袋戲國寶藝師陳錫煌。圖...
北市文化局今天公布今年台北文化獎得主共4名，包含台灣傳統布袋戲國寶藝師陳錫煌。圖／北市文化局提供
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北市文化局今天公布今年台北文化獎得主共4名，包含將在地文化結合音樂發揚國際的董事...
北市文化局今天公布今年台北文化獎得主共4名，包含將在地文化結合音樂發揚國際的董事長樂團。圖／北市文化局提供
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北市文化局今天公布今年台北文化獎得主共4名，包含深耕30年的表演藝術媒合平台舞蹈...
北市文化局今天公布今年台北文化獎得主共4名，包含深耕30年的表演藝術媒合平台舞蹈空間舞蹈團。圖／北市文化局提供
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文化局布袋戲樂團
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