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造林獎勵金全面e化 不用出門在家就能領到錢

2019-08-19 14:51聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市農業局為配合行政院農業委員會務局，建置全民及獎勵輔導造林資訊系統，今年起將造林檢測及核發獎勵金作業全面e化，山區林農不用再舟車勞頓到區公所核章，才能領取當年度造林獎勵金，讓參與造林計畫的新北林農更加便利。

農業局長李玟表示，新北造林案件共計685筆，過去各區公所需等造林檢測完畢後，才能檢測合格的案件，製作當年度造林獎勵金提領的紙本清冊，並一一通知林農從偏遠山區至區公所於清冊上核章，往往年初檢測完後需相隔數月才領得到造林獎勵金，曠日費時。

對此，今年起開始使用造林資訊系統產製清冊，因應新清冊格式林農不需再趕至公所核章，待清冊製作好後，即可直接發獎勵金至林農戶頭，減少約2個月的作業時間，大幅縮短獎勵金發放時程。

農業局表示，自1996年全民造林計畫開始後，新北市參與造林計畫的面積達800公頃，每年林地固碳量平均達8940公噸，也讓新北森林覆蓋率達76％，成為六都第一。而獎勵輔導造林計畫為期20年，每公頃累積最多可補助60萬元，民眾若有意願參加，可向區公所申請。

另外，新北市府也提供免費的造林及綠美化苗木，只要持有新北土地且需要造林的民眾，在今年9月30日前，備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地的區公所申辦。

過去各區公所通知林農從偏遠山區至公所於清冊上核章後，通常要經數個月的時程才能領到...
過去各區公所通知林農從偏遠山區至公所於清冊上核章後，通常要經數個月的時程才能領到獎勵金。圖／新北市農業局提供
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除了造林計畫，新北市府也提供免費的造林及綠美化苗木，只要持有新北土地並備妥資料即...
除了造林計畫，新北市府也提供免費的造林及綠美化苗木，只要持有新北土地並備妥資料即可申請。圖／新北市農業局提供
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自1996年全民造林計畫開始後，新北市參與造林計畫的面積達800公頃，每年林地固...
自1996年全民造林計畫開始後，新北市參與造林計畫的面積達800公頃，每年林地固碳量平均達8940公噸，也讓新北森林覆蓋率達76％，成為六都第一。圖／新北市農業局提供
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