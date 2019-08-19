中市府推美樂地計畫 東區南區公園聯合開工

2019-08-19 14:29 中央社 台中19日電



台中市政府今年起推動「台中美樂地」計畫，其中東區及南區等5座公園今天聯合開工，市長盧秀燕表示，改善工程導入友善共融概念，增設兒童遊戲空間，為各區公園增添新色彩。

台中市建設局今年起推動「台中美樂地」計畫，針對全市41座公園遊戲空間、老舊廁所、步道草坪全面改善，預計年底完工。其中東區東峰及大智公園、南區民興、文林及永和公園今天聯合開工，盧秀燕及台中市議員邱素貞、李中、何敏誠等人出席開工祈福儀式。

盧秀燕指出，台中約有8成公園設置超過10年，市府陸續盤點老舊且有安全之虞的公園設施優先改善，今年度東區及南區友善共融公園改善經費約需新台幣1280萬元，總工期210天，預計年底全數完工。

盧秀燕表示，「台中美樂地」計畫包括廁所革新、友善共融公園、特色公園建置等，市府有理念與計畫，也需議會預算支持，感謝民代不分黨派相挺，改善工程導入友善共融概念，增設兒童遊戲空間，同時改善老舊公廁，讓環境更舒適明亮，為各區公園增添新色彩。

李中說，盼工程順利完工，給大小朋友全新的感官體驗。何敏誠指出，感謝市府在東區公園增設共融式遊戲空間，滿足小朋友期待，相信會獲得許多市民肯定。

邱素貞表示，東區及南區共有5座公園規劃為友善共融公園，她建議南區已老舊、幅地大的健康公園，明年也能新增親子遊戲設施，讓每座公園各具特色，提供老、中、青市民更新、更好的休閒遊憩空間。