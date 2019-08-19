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竹市埋設1130顆地磁感應 手機也能找停車位

2019-08-19 14:10聯合報 記者張雅婷╱即時報導

過去在新竹市區只能漫無目的的找停車位，為改善民眾外出花時間尋找路邊停車位的問題，新竹市政府與遠傳電信合作，透過「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，於竹市停車周轉率高之路段埋設1130顆地磁感應設備，包括新莊車站、馬偕醫院、市政府與巨城購物中心等熱門路段，利用新科技推動智慧交通，路邊停車更省時便利，盼減少駕車民眾因尋找車位而增加交通流量。

交通處長倪茂榮表示，新竹市地狹人稠，路幅寬度及停車位增設有限，民眾經常為了停車而放慢車速尋找停車格，反而變相增加交通量；因此，市府與遠傳電信合作，在市區路邊停車周轉率高的區域，埋設約1130顆的地磁感應設備，透過NB-IoT物聯網系統，將停車狀態即時回傳，利用手機Line「Parking GO」即可搜尋到附近空置的停車格，進而提高車位週轉率。

交通處指出，自8月22日起，民眾可透過Line搜尋「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，並加入好友，可直接查詢到東區新莊車站、馬偕醫院、市中心的市政府、巨城購物中心周邊剩餘車位分布情形，同時可導航到目標車位；透過Line即時掌握停車資訊，不需額外下載APP，迅速找尋路邊停車位，同時提供停車導引系統，減少尋找車位的時間成本，安全便利又好用。

此外，為舒緩市區停車位不足的問題，除提供民眾方便協尋停車位的智慧平台外，新竹市政府申請前瞻基礎建設經費，未來將增設包括關埔國小地下停車場、棒球場地下停車場、文化中心地下停車場、漁人碼頭停車場、西大路停七停車場、馬偕醫院旁園道五地下停車場共6座停車場，預計增加約1800個汽車停車格、600個機車停車格，改善停車環境。

竹市府於新莊車站、馬偕醫院、市政府與巨城購物中心等熱門路段，埋設1130顆地磁感...
竹市府於新莊車站、馬偕醫院、市政府與巨城購物中心等熱門路段，埋設1130顆地磁感應設備，利用新科技推動智慧交通，路邊停車更省時便利。圖／新竹市府提供
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竹市府於新莊車站、馬偕醫院、市政府與巨城購物中心等熱門路段，埋設1130顆地磁感...
竹市府於新莊車站、馬偕醫院、市政府與巨城購物中心等熱門路段，埋設1130顆地磁感應設備，利用新科技推動智慧交通，路邊停車更省時便利。圖／新竹市府提供
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新竹市政府與遠傳電信合作，透過「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，讓民...
新竹市政府與遠傳電信合作，透過「Parking GO」智慧戶外停車資訊系統，讓民眾用手機就能輕鬆找到車位。圖／新竹市府提供
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