曾27元買蛋一家三口吃4天 新北家扶林思華走過生命低谷

2019-08-19 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市家扶中心募集助學人，在求學階段拉弱勢學子一把，今在中華電信板橋訓練所致贈大專獎助學金，共292名學子參加。蘇打綠團長何景揚現場和學子們座談。受助人之一林思華回憶幼時一家三口曾用僅剩27元買蛋維生，如今都不知當時如何度過那段時光。

林思華是崇右影藝科技大學表演藝術科大四生，7歲時目睹父親自殺，心靈受到創傷，她和母親、哥哥一家三口舉家搬到新北，迎來人生最灰暗的一段。

「有一天媽媽找來我和哥哥，說家裡只剩27元。」林思華說，當時被列為低收人戶，母親當手機銷售員，薪資很不穩定，一家三口只有27元可用，討論後決定買雞蛋，3個人連續4天都只吃蛋過活，偶爾從學校帶回麵包或營養午餐，才能加菜。

如今林思華哥哥已經開始協助家計，她也成為愛笑的女孩，帶有滿滿正能量。她認為身邊有家扶等許多貴人支持，未來希望能做個超越徐佳瑩的創作歌手，把自己心中的感謝傳達給支持她持續就學的助學人、社工。

何景揚則表示，學習與成長的道路上無法事事順心，有挫折但也會有成功，蘇打綠也熬很久才有今天的成績，勉勵眾人即使在逆境中，也要努力堅持下去，只要抱持著不放棄的信念，夢想與成功總有一天會來臨。