特定寵物長照機構V.S.坊間寵物店 有認證更有保障

2019-08-19 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



面對心愛的寵物逐漸老化，身體機能也開始出現各類病況，常見包含眼睛白內障、牙周病、退化性關節炎、毛髮稀疏變白等症狀，許多飼主除了自行照護外，一般坊間寵物店業者也提供照料服務，但各家環境佈置、照料方式等皆不同，讓飼主們不禁思考，怎樣對日漸衰老的寵物才是最好的？

儘管坊間有提供照料服務，但為提供寵物生活照護的品質與統一管理照護環境及規範，新北市首創特定寵物長照機構，輔導動物醫院及特定寵物店家設置長照機構，照護人員透過專業培訓取得結業證書及考試合格證書，經審核後才可懸掛牌證，成為新北市認證的專業長照機構。

一般動物醫院或特殊寵物店沒有經過專業培訓，雖能協助飼主幫忙老年犬貓梳理洗澡、排泄復健等，但無醫療資源，且各家業者因無統一規定，因此環境佈置、照料方式、服務範圍等皆不同，在選擇店家方面，消費者須自行評估。