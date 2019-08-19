北市騎樓禁菸9月上路 業者：總算能名正言順勸阻

2019-08-19 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



為減少二手菸問題，北市衛生局找5家連鎖便利商店、10家連鎖咖啡店合作，9月起15家業者門市前騎樓約有2000處將全面禁菸，但非騎樓店面門口，店家仍只能道德勸說；衛生局今天表示，屆時公告的騎樓若有違規吸菸經勸阻不聽或被檢舉者，依菸害防制法可處2000元到1萬元罰鍰，是否及如何擴大禁菸範圍，會再陸續評估。

根據衛福部國健署調查，全國成人吸菸比例已從97年21.9%下降為去年13%，創10年新低，而台北市成人吸菸比例則從97年18.9%降至去年8.1%；而北市研考會5月辦理民眾問卷調查則發現87.1%民眾支持便利商店、咖啡店前騎樓實施禁菸措施。

配合騎樓禁菸政策的業者分別為統一、全家、萊爾富、OK、美廉社等5家連鎖便利商店，及星巴克、85度C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama café、金鑛、彼得好等10家連鎖咖啡店。

怡客咖啡公司經理孫立強表示，室內禁菸後，不少客人會跑到店外騎樓邊喝咖啡邊吸菸，還會要求門市人員提供水杯充當菸灰缸，但菸味仍會因大門開閉飄進室內造成其他客人困擾，但店員通常也難開口要客人別再吸菸；騎樓禁菸上路後，張貼相關公告將可名正言順勸阻。