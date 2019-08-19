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防災教育特展開跑 新北市擬建防災體驗館

2019-08-19 12:33中央社 新北19日電

新北市政府與慈濟基金會合辦921大地震20週年防災教育特展，今天由新北市長侯友宜主持開展，展期至24日，侯友宜在致詞時表示，新北市規劃設立防災體驗館，完善防災教育。

新北市政府與慈濟基金會合作，辦理921大地震20週年防災教育特展，展期從今天起至24日，每天上午9時至下午6時，均有專人駐點為參展民眾進行導覽，說明各項展覽主題。

侯友宜、慈濟基金會執行長顏博文共同出席啟用記者會，慈濟基金會也捐贈新北市400床福慧床，供新北市避難收容運用，新北市政府則回贈市府開發設計的防災宣導教具3組，以感謝慈濟熱心公益並積極參與防災事務之熱忱。

侯友宜表示，防災教育對全民都很重要，尤其新北市有2座運作中的核電廠，附近里民都要學會如何自保，未來也規劃設立新北市防災體驗館，完善防災教育。消防局則表示，防災教育館目前在規劃中，尚無確切啟用日期。

新北市政府消防局表示，今年適逢921地震20週年及莫拉克風災10週年，新北市府規劃「921震災20週年莫拉克風災10週年暨國家防災日系列活動」，辦理22項主題活動及700場次的相關系列活動，預計參與人數將達45萬人次，「921大地震20週年防災教育特展」即為22項主題活動之一。

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