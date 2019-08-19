點亮十三層遺址 居民抗議：只見州官點燈放任台電汙染

2019-08-19 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台電將在中秋夜點亮十三層遺址，台電對外稱準備好了，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議台電承接十三層礦場土地，土地被列為重金屬汙染場域後不作為，罔顧濂新里居民住的安全，大罵只見州官點燈、視而不見放任台電汙染，台電表示，首創土地汙染用地再利用新模式，期盼可以成為帶動在地活化發展的開端。

「抗議台電，漠市居民，忍無可忍！」 瑞芳區濂新里里長黃瑞聰、山城美館館長林正文、立法委員參選人李永萍及濂新里民上百人，早上在水湳洞停車場掛上白布條，身穿抗議黃布，高喊抗議。

山城美館館長林正文說，台電長期漠視在地居民需求，未積極整治環保單位限期整治的汙染、消極用鐵圍籬隔絕居民長期居住土地、限制地方發展需求，縱使百姓多年陳情，至今相應不理。

他指出，台電毒留地方30年，不作為、就是不作為

1、台電承接十三層礦場土地，三十年中，其間土地列為重金屬污染場域後，繼續不作為，罔顧濂新里居民住的安全。

2、石棉瓦的石棉粉塵污染，三十年前各國己將石棉列為禁用建材，台電繼續放任十三層礦場內，石棉粉層屋頂為害地方。

3、台電在前幾年廢煙道事件後，害怕擔負遊客進入十三層發生意外，進而不顧（文化景觀、文化遺產、歷史建物）等，大興鐵圍籬，從山下到山上（大包圍），遊客要進去的還是可以進入，無阻擋性，

而住民卻身受其害，生活在鐵圍籬內，每天上山下山的視野視覺，一切都像牢籠內，里民透過鐵網看世界。

4、有毒廢煙道，已經破落坍塌，最毒的硫化物等流入土壤與山坡，更隨著飄散在空氣中， 濂新里民就是這樣的生活與被對待中。

台電回應表示，十三層遺址2010年台北縣(現新北市)政府環保局公告為「污染控制場址」，要求必須有相關因應措施，避免人員重金屬危害風險(包括吸入、食入及皮膚接觸等)。

後續台電依規定提出健康風險評估與汙染控制計畫，2013年經新北市府環保局核備後，執行圍籬及警示牌設置、廢煙道封閉、植生復育、環境監測、巡查維護等工作，2017年完工持續至今，確保汙染不會影響民眾健康及生活。

台電指出，遺址舊有廠房遺留的石棉瓦汙染物，因涉及所在面積達5000平方公尺汙染物拆除與後續專業處理，經提出拆除計畫，並陸續通過新北市環保局、環保署、審計部(未達使用年限而欲提前拆除)及工務局、文化局等單位審查，計畫去年獲核定後即展開後續招標採購，已於8月12日正式動工，一個月內可完工、移除全數石棉瓦。