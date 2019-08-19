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點亮十三層遺址 居民抗議：只見州官點燈放任台電汙染

2019-08-19 12:17聯合報 記者吳淑君╱即時報導

台電將在中秋夜點亮十三層遺址，台電對外稱準備好了，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議台電承接十三層礦場土地，土地被列為重金屬汙染場域後不作為，罔顧濂新里居民住的安全，大罵只見州官點燈、視而不見放任台電汙染，台電表示，首創土地汙染用地再利用新模式，期盼可以成為帶動在地活化發展的開端。

「抗議台電，漠市居民，忍無可忍！」 瑞芳區濂新里里長黃瑞聰、山城美館館長林正文、立法委員參選人李永萍及濂新里民上百人，早上在水湳洞停車場掛上白布條，身穿抗議黃布，高喊抗議。

山城美館館長林正文說，台電長期漠視在地居民需求，未積極整治環保單位限期整治的汙染、消極用鐵圍籬隔絕居民長期居住土地、限制地方發展需求，縱使百姓多年陳情，至今相應不理。

他指出，台電毒留地方30年，不作為、就是不作為

1、台電承接十三層礦場土地，三十年中，其間土地列為重金屬污染場域後，繼續不作為，罔顧濂新里居民住的安全。

2、石棉瓦的石棉粉塵污染，三十年前各國己將石棉列為禁用建材，台電繼續放任十三層礦場內，石棉粉層屋頂為害地方。

3、台電在前幾年廢煙道事件後，害怕擔負遊客進入十三層發生意外，進而不顧（文化景觀、文化遺產、歷史建物）等，大興鐵圍籬，從山下到山上（大包圍），遊客要進去的還是可以進入，無阻擋性，

而住民卻身受其害，生活在鐵圍籬內，每天上山下山的視野視覺，一切都像牢籠內，里民透過鐵網看世界。

4、有毒廢煙道，已經破落坍塌，最毒的硫化物等流入土壤與山坡，更隨著飄散在空氣中， 濂新里民就是這樣的生活與被對待中。

台電回應表示，十三層遺址2010年台北縣(現新北市)政府環保局公告為「污染控制場址」，要求必須有相關因應措施，避免人員重金屬危害風險(包括吸入、食入及皮膚接觸等)。

後續台電依規定提出健康風險評估與汙染控制計畫，2013年經新北市府環保局核備後，執行圍籬及警示牌設置、廢煙道封閉、植生復育、環境監測、巡查維護等工作，2017年完工持續至今，確保汙染不會影響民眾健康及生活。

台電指出，遺址舊有廠房遺留的石棉瓦汙染物，因涉及所在面積達5000平方公尺汙染物拆除與後續專業處理，經提出拆除計畫，並陸續通過新北市環保局、環保署、審計部(未達使用年限而欲提前拆除)及工務局、文化局等單位審查，計畫去年獲核定後即展開後續招標採購，已於8月12日正式動工，一個月內可完工、移除全數石棉瓦。

十三層遺址至今塵封超過30年，台電作為接手管理單位，除確保民眾健康生活不受影響之外，也一直想辦法找尋可與地方共創在地觀光發展與文資保存的雙贏出路。

台電將在中秋夜點亮十三層遺址，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議只見州官點...
台電將在中秋夜點亮十三層遺址，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議只見州官點燈，放任台電汙染。記者吳淑君／攝影
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台電將在中秋夜點亮十三層遺址，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議只見州官點...
台電將在中秋夜點亮十三層遺址，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議只見州官點燈，放任台電汙染。記者吳淑君／攝影
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台電將在中秋夜點亮十三層遺址，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議只見州官點燈，放任台電汙染。記者吳淑君／攝影
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台電將在中秋夜點亮十三層遺址，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議只見州官點燈，放任台電汙染。記者吳淑君／攝影
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台電將在中秋夜點亮十三層遺址，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議只見州官點燈，放任台電汙染。記者吳淑君／攝影
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台電將在中秋夜點亮十三層遺址，當地居民上百人今早集結水湳洞停車場，抗議只見州官點燈，放任台電汙染。記者吳淑君／攝影
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