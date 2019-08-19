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新北首創特定寵物長照機構 實現動物友善城市

2019-08-19 12:00聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為提供寵物生活照護品質，新北市動保處推動全國首創的特定寵物長照機構，透過專業培訓照護寵物安養終老，目前已有112家動物醫院及寵物店家懸掛特定寵物長照機構能牌證今於市府舉辦啟動儀式，由新北市副市長吳明機主持，吳表示，設置新北特定寵物長照機構，彰顯對動物福利的重視，實現新北動物友善城目標。

根據全國寵物登記系統統計，新北家犬約有13萬4千多隻、家貓約有5萬多隻，10歲以上老年犬有5萬9千多隻，佔犬隻總量4成，而老年貓有8千多隻，佔貓總數2成。由於犬、貓老年化已有攀升趨勢，老年犬貓的照護和人類長者一樣，須注意身心健康狀況。

板橋動物之家獸醫師林德田表示，他們會幫老年傷殘收容的動物製作輪椅護具，並提供長照醫療及復健照護，甚至培養專業照護人員，協助提升毛寶貝的生活照護品質，都是希望守護動物一輩子。

特定寵物長照機構能提供飼主在寵物照護上的協助，由於犬貓常見的老化現象包含眼睛白內障、毛髮稀疏變白、皮膚缺乏彈性、牙齒變黃或掉落、關節退化等，老化情況隨著時間流逝，生活品質就會受到影響，專業的照護人員可提升寵物生活照護品質，安養終老。

動保處也會持續輔導動物院及特定寵物店家設置長照機構，並開設老年犬貓照護課程，除了獸醫師外，所有照護人員須通過考試領有及格證書，經審核通過的動物醫院可懸掛新北市授予「特定寵物長照動物醫院」牌證，符合資格的特定寵物業店家可懸掛「特定寵物長照之家」。

目前全新北市29區有15區、共112家已掛特定寵物長照機構能牌證，設置長照機構後，不但有專業長照人員進駐，更有獸醫師與醫療資源作為後盾，而專業照護人員也將可協助飼主、減輕照顧壓力，也讓寵物終老安寧的目標具體實現。

吳明機表示，為提升動物福祉，市政府在今年建構了動物保護網，並推行一系列政策，包含動物保護醫院、偏鄉動物行動醫療及毛寶貝長照安養，整合所有照護資源，飼主若有需求時，都可於新北市動物保護網尋求協助。

為提供寵物生活照護品質，新北市動保處推動全國首創的特定寵物長照機構，透過專業培訓...
為提供寵物生活照護品質，新北市動保處推動全國首創的特定寵物長照機構，透過專業培訓照護寵物安養終老，目前已有112家業者掛牌證。記者胡瑞玲／攝影
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為提供寵物生活照護品質，新北市動保處推動全國首創的特定寵物長照機構，透過專業培訓...
為提供寵物生活照護品質，新北市動保處推動全國首創的特定寵物長照機構，透過專業培訓照護寵物安養終老，目前已有112家業者掛牌證。記者胡瑞玲／攝影
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新北市副市長吳明機表示，設置新北特定寵物長照機構，彰顯對動物福利的重視，實現新北...
新北市副市長吳明機表示，設置新北特定寵物長照機構，彰顯對動物福利的重視，實現新北動物友善城目標。記者胡瑞玲／攝影
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