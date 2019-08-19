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新北幼教朝4方向前進 侯友宜：幼兒安全是我不變信念

2019-08-19 11:03聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市力推幼教政策，今年公共化幼兒園增班41班、119家私立幼兒園完成準公共幼兒園簽約，要讓家長放心生育、安心就業，更朝公幼年年增班、公私協力增設非營利幼兒園等4方向前進，以達成幼兒在地就學目標。新北市長侯友宜今天表示，幼兒園除了愛護孩子們外，更要注意安全，「幼兒安全是我不變的信念。」

新北市教育局今舉辦「新北市108學年度第1學期公私立幼兒園園長（主任）會議」，從民國100至108年新北市2至6歲公共化幼兒園共增班472班，增加收托1萬2745名幼生，今年增班41班，而108學年度已有119家私立幼兒園完成準公共幼兒園簽約，家長每月繳費不超過4500元，共可收托283班、7046名幼兒，全新北含公共化幼兒園收托量約達3萬7484名幼兒。

對於未就讀公共或準公共化幼兒園2至4歲幼兒，教育局指出，只要符合家戶綜合所得稅率未達20%，且未請領育嬰留職停薪津貼者，每月即可請領育兒津貼2500元，共滿足8萬5000名家長的托教需求；另朝公幼年年增班、公私協力增設非營利幼兒園、輔導私幼加入準公共化幼兒園、發放育兒津貼方向前進，以達成幼兒在地就學目標。

侯友宜出席會議感謝每一位為幼教付出的夥伴，並強調「幼兒安全是我不變的信念。」侯友宜表示，新北市2至6歲全市含公共化幼兒園收托量高，代表幼兒園肩負責任高，除了要當成自己孩子愛護外，更要保護他們，注意學校環境、安全，遊戲器具是否符合標準等。

侯友宜還提醒，小孩若不懂事、情緒起伏大時，先看看身上有沒有傷痕，「多一分關心、多一分注意，是多保護一個小孩，甚至是多挽回一條性命，有時看不到的更要注意，像是交通車安全嗎？進出門口安全嗎？有時零碎事情多一分關心，就可以有很好的幼兒環境。」

教育局補充，新北市為幼兒飲食及遊戲安全把關，「天天食用一道有機蔬菜」、全面「禁止使用含基因改造食材」，發送各園「創藝肢體動一動」數位影音教材、推動全面改善遊樂設施等，提供給家長安心、放心的送托場域。

侯友宜今天上午頒發感謝狀給10園公立幼兒園區的中心園。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天上午頒發感謝狀給10園公立幼兒園區的中心園。記者張曼蘋／攝影
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新北市長侯友宜今天出席「新北市108學年度第1學期公私立幼兒園園長（主任）會議」...
新北市長侯友宜今天出席「新北市108學年度第1學期公私立幼兒園園長（主任）會議」，感謝每一位為幼教付出的夥伴。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜
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