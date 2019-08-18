網友轟大彎北為何沒不間斷開罰 北市府：已寄901張罰單

2019-08-18 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市大彎北「商業宅」爭議不休，台北市都委會修正通過繳回饋金「就地合法」方案，遭學者批評大開惡例，如今又有網友於臉書發文，指大彎北現況擁有很多違規建物，不乏指標建案，質疑北市府為何沒有一一不間斷開罰？令人懷疑有龐大利益牽涉其中；對此，台北市都發局表示，北市府共寄發901張罰單，至於已逾改善期的71件違規案，將針對內政部都委會審議情形及行政訴訟判決結果評估後續辦理，並強調市長柯文哲上任以來，杜絕任何關說情事。

臉書粉絲團「Taipei Bösewicht 台北惡棍」今天貼文，分析大直重劃區（指大彎北），當年基隆河截彎取直，產生一大塊重劃區土地，依照當時台北市政府都市計畫，分別有商業區、娛樂區、住宅區、國宅區。

該粉絲團指出，在這邊重劃好以前，就跟內科一樣，某些重劃區插旗的永遠是一些知名建商，在郝市府時期，就出現爭議案，現任台北市長柯文哲上任後，信誓旦旦說一定查「大直重劃區違法商業住宅案」，但現在又毀約，整個重劃區起碼20棟建築違法。

該粉絲團又列舉多達26個建案，誓言任何一個建案若合法使用，將公開在紐約時代廣場下跪道歉，如果不合法又不查，就懷疑有人關說，並有龐大利益牽涉其中，並質疑各違規建案為何沒有一一不間斷開罰。

針對外界指控，台北市都發局表示，有關網路爆料大直重劃區違法商業住宅案，該地區商業區、娛樂區部分街廓陸續出現違規住宅使用，經監察院2016年提出糾正，北市府就進行稽查列管戶數達1678戶，2017年3月起陸續寄出1678件行政指導函。

台北市都發局指出，2108年12月共寄出901張罰單，依法裁處建物所有權人第一階段6萬元至20萬元罰鍰、並限期9個月內改善，現階段有847案提起訴願，經市府訴委會審議決定駁回，部分已陸續進入行政訴訟階段。

台北市都發局又說，考量既有違規住宅短期已無回復的可能性，北市府提出放寬部分做住宅使用的許可機制，在2019年7月11日經台北市都委會審議通過。