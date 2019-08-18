網友轟大彎北為何沒不間斷開罰 北市府：已寄901張罰單
台北市大彎北「商業宅」爭議不休，台北市都委會修正通過繳回饋金「就地合法」方案，遭學者批評大開惡例，如今又有網友於臉書發文，指大彎北現況擁有很多違規建物，不乏指標建案，質疑北市府為何沒有一一不間斷開罰？令人懷疑有龐大利益牽涉其中；對此，台北市都發局表示，北市府共寄發901張罰單，至於已逾改善期的71件違規案，將針對內政部都委會審議情形及行政訴訟判決結果評估後續辦理，並強調市長柯文哲上任以來，杜絕任何關說情事。
臉書粉絲團「Taipei Bösewicht 台北惡棍」今天貼文，分析大直重劃區（指大彎北），當年基隆河截彎取直，產生一大塊重劃區土地，依照當時台北市政府都市計畫，分別有商業區、娛樂區、住宅區、國宅區。
該粉絲團指出，在這邊重劃好以前，就跟內科一樣，某些重劃區插旗的永遠是一些知名建商，在郝市府時期，就出現爭議案，現任台北市長柯文哲上任後，信誓旦旦說一定查「大直重劃區違法商業住宅案」，但現在又毀約，整個重劃區起碼20棟建築違法。
該粉絲團又列舉多達26個建案，誓言任何一個建案若合法使用，將公開在紐約時代廣場下跪道歉，如果不合法又不查，就懷疑有人關說，並有龐大利益牽涉其中，並質疑各違規建案為何沒有一一不間斷開罰。
針對外界指控，台北市都發局表示，有關網路爆料大直重劃區違法商業住宅案，該地區商業區、娛樂區部分街廓陸續出現違規住宅使用，經監察院2016年提出糾正，北市府就進行稽查列管戶數達1678戶，2017年3月起陸續寄出1678件行政指導函。
台北市都發局指出，2108年12月共寄出901張罰單，依法裁處建物所有權人第一階段6萬元至20萬元罰鍰、並限期9個月內改善，現階段有847案提起訴願，經市府訴委會審議決定駁回，部分已陸續進入行政訴訟階段。
台北市都發局又說，考量既有違規住宅短期已無回復的可能性，北市府提出放寬部分做住宅使用的許可機制，在2019年7月11日經台北市都委會審議通過。
台北市都發局表示，目前大彎北段第二期至第四期的違規案，仍於9個月改善期內，另第一期已逾改善期的71件違規案，將根據內政部都委會審議情形及行政訴訟判決結果審慎評估辦理後續，並強調市長柯文哲上任以來，杜絕任何關說情事。
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