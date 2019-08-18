斥資400萬 大台北都會公園更名為「新北大都會公園」
新北市橫跨三重、新莊、五股、蘆洲區的「大台北都會公園」，為熱門景點，但許多民眾反應「大台北都會公園」名稱容易混淆，對此，新北市高灘地工程管理處即日起將其改名為「新北大都會公園」，斥資約400萬元經費，全面更換路標、地景字樣等標示，預計1個月內完工。
位於二重疏洪道內，橫跨三重、新莊、五股、蘆洲區的「大台北都會公園」，因眾多民眾反應其名稱容易混淆，不少人誤以為公園在台北，因此，高管處表示，即日起將「大台北都會公園」改名為「新北大都會公園」。
高管處長謝俊隆表示，新北大都會公園為新北親子熱門景點，也是全新北最大的公園，面積達424公頃，謝說，全台灣如台中、高雄等都有自己的都會公園，而把新北最大的公園更名為「新北大都會公園」將更名符其實。
謝俊隆表示，目前高管處官網已正名，而園區堤防兩側10平方公尺的白色字樣地景也會從「大台北都會公園」改為「新北大都會公園」，而英文地景也會從「TAIPEI METROPOLITAN PARK」 改成「NEW TAIPEI METROPOLITAN PARK」，另外，園區內路標、周邊指標及車站標示也將於1個月內更換完成。
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