斥資400萬 大台北都會公園更名為「新北大都會公園」

2019-08-18 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市橫跨三重、新莊、五股、蘆洲區的「大台北都會公園」，因名稱容易讓人混淆，因此即日起正名為「新北大都會公園」，地景及周遭指標部分將在1個月內更換完成。圖／高管處提供 分享 facebook 新北市橫跨三重、新莊、五股、蘆洲區的「大台北都會公園」，為熱門景點，但許多民眾反應「大台北都會公園」名稱容易混淆，對此，新北市高灘地工程管理處即日起將其改名為「新北大都會公園」，斥資約400萬元經費，全面更換路標、地景字樣等標示，預計1個月內完工。

位於二重疏洪道內，橫跨三重、新莊、五股、蘆洲區的「大台北都會公園」，因眾多民眾反應其名稱容易混淆，不少人誤以為公園在台北，因此，高管處表示，即日起將「大台北都會公園」改名為「新北大都會公園」。

高管處長謝俊隆表示，新北大都會公園為新北親子熱門景點，也是全新北最大的公園，面積達424公頃，謝說，全台灣如台中、高雄等都有自己的都會公園，而把新北最大的公園更名為「新北大都會公園」將更名符其實。