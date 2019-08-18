暑期營隊最秒殺營隊成果公演 祖孫親子同台尬戲

2019-08-18 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市社教館暑假期間最受歡迎的營隊「親子飆戲劇工作坊」，今舉行成果公演，140名學員在5齣精彩好戲中粉墨登場，展現10天來玩「戲」成果。社教館表示，今年特別規畫「親子三代戲劇坊」，由國、高中生、父母及祖父母三代同台尬戲，演出「阿公勇闖校園島」，結合了反毒議題及親子相處，不但讓孩子認識毒品的種類，更拉近彼此距離。

此外，親子飆戲劇工作坊最有特色的「耀星班戲劇坊」，是由大陸、越南、泰國、馬來西亞等國的新二代，與各族原住民學童齊聚一堂，除了認識彼此間文化差距，也學習尊重多元族群精神，「月亮的祝福」將布農族傳說結合新二代親子間的真實故事，更展現台灣在地的多元文化。

社教館表示，「親子飆戲劇工作坊」舉辦已進入第6年，因親子共同參與，成為最受歡迎的秒殺暑期營隊之一，今年與豆子劇團合作，共有140名學員，包括兒童戲劇坊3班90人，熱愛表演的新住民二代及原住民學童組成「耀星班戲劇坊」24人，以及「親子三代戲劇坊」，由國、高中生與父母、祖父母等26人組成，推出5齣精彩好戲呈現給觀眾。

社教館館長沈坤佑表示，今年工作坊共演出「噴火龍阿古力」、「飯糰滾啊滾」、「愛花的牛」、「月亮的祝福」及「阿公勇闖校園島」等5齣戲碼，有重視兒童發展與教養、情緒處理及身教的親子溝通、跳脫性別框架教養態度，呈現新住民及原住民不同文化意涵的情感教育，以及不同世代父母管教態度方法與技巧等，讓觀眾感受家庭親職教育的力量。

其中，由親子三代共同演出的「阿公勇闖校園島」，結合親子祖孫課題加上反毒宣導，孩子除認識毒品外，也學習面對毒品誘惑與脅迫時，如何快速抽身與求援，家長或長輩又如何介入協助。在該劇擔綱演出阿嬤的葉美娥說，她自己孩子都長大了，第一次學演戲，除了肢體開發外，還要跟國、高中生對戲，是相當難得的體驗。