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影／豪雨宛如颱風 風雨中卻見熱心騎士清理排水堵塞物

2019-08-18 16:11聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，新北重點區汐止地區民眾午後面對突如其來的強降雨，驚呼「是颱風來了嗎？」並紛紛拍下影片。另有民眾也拍下雨中散播愛的畫面，表示有熱心騎車沿路檢查排水孔並清除堵塞物，「真的要讓大家知道這種熱心的行為」。

氣象局下午針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等縣市發佈大雷雨即時訊息，而汐止地區過去3小時內就達到超過91毫米降雨量，雨勢驚人。

儘管目前雨量已無稍早強烈，積淹水情形也逐漸退去，但仍有不少民眾在臉書「汐止集團」上傳影片和各處災情，其中從網友「黃巧達」拍攝的影片中可以看到，稍早雨勢極為兇猛，不少網友看到驚呼，「是颱風來了嗎？」

還有民眾上傳照片表示，行經道路等待紅綠燈時，看到有善心人士騎著車在路旁一個個檢查排水口有無堵塞，並把堵塞物清理出來，拍照的民眾表示，雖然不知這位義士是否為地方里長或擔任公職，但「真的要讓大家知道這種熱心的行為」，非常值得讚許與敬佩。

不少網友看到後紛紛留言表示，「不管該名善心人有無擔任公職，都應該給予掌聲」、「正向能量真的很難得看到，真心欽佩這位先生無私的付出」、「存好心，做好事，是學習的模範」。

有民眾上傳照片表示，雨中驚見善心人士騎車在路旁檢查排水溝，並清除堵塞物，大讚熱心...
有民眾上傳照片表示，雨中驚見善心人士騎車在路旁檢查排水溝，並清除堵塞物，大讚熱心行為。圖／截自「汐止集團」臉書
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