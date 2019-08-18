新北泰山路面驚傳坍塌 車輛陷落疑豪雨釀禍

2019-08-18 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市泰山區南泰路昨晚約10點驚傳道路坍方，疑因連日豪雨造成道路擋土牆坍塌，目前除了1輛停放在該路段的轎車陷落邊坡外，無釀成其他傷亡，儘管該路段為明志科大私人道路，新北市工務局仍協助校方進行修繕及管理，校方也將進行鋼軌樁施作，目前僅供單向通行。

泰山區長謝文祥表示，南泰路過去為南亞塑膠廠區為出入員工所闢道路，也開放往來泰山、林口民眾通行，廠區遷移後，道路連土地一併移交給明志科技大學做管理維護。

謝文祥說，因南泰路邊坡擋土牆老舊，儘管校方規劃重新施作，但由於連日豪雨，導致昨晚約10點發生擋土牆坍塌，造成道路坍方的情況，還好沒有民眾傷亡，僅一台疑似南亞員工停放路邊的轎車陷落邊坡，目前已於塌陷範圍用安全圍籬圍起並執行交維。

針對泰山區南泰路通往明治科大道路坍方情況，工務局表示，一早接獲通報後，已與泰山區公所及明志科大校方至現場了解原因，初步研判是因日前連日豪雨，造成該路段道路擋土牆坍塌。

由於該路段為明治科大產權及校方維管範圍，工務局已要求校方針對坍塌路段進行修繕及維護管理，目前現場已架設臨時圍籬阻隔坍塌區域，並進行交通維護，目前南泰路通往明治科大道路僅提供單向通車。