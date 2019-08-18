影／午後大雷雨急又兇 汐止人來不及移車都快滅頂了

2019-08-18 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。能見度低，注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

中央氣象局針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等縣市，發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時，目前新北汐止地區一小時降雨量達79毫米，有民眾拍下影片表示，午後強降雨將幾乎停放在新台五路往五堵方向橋下的車給淹沒，呼籲民眾趕快挪車。

氣象局下午針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等縣市發佈大雷雨即時訊息，汐止地區民眾就拍下豪大雨釀災情況，並表示，停放在新台五路往五堵方向的水碓街的車輛，因強降雨關係造成積淹水情況，「趕快移車，快淹滿了！」

網友看到紛紛留言確認停車地點，原PO回應，車輛停放地點為新台五路上橋約500公尺處，因為雨水宣洩不及，已經快把車輛滅頂了。由於雨勢來得太快，許多車主都還來不及移車，看到影片的網友也留言表示，看來開不走了，只能等水退。