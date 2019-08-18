新北辦新住民技職專班課程 年考照錄取率達6成

2019-08-18 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市開設「新住民技職專班」已9年，每年考照錄取率皆達6成以上。今年首辦「新住民親子職業試探體驗營」，希望帶領新住民親子透過實作學習，尋找職涯方向並促進親子關係，今年共開設餐飲科及美容科2班，有40名新住民親子一起職探體驗。

新北市副市長謝政達今天也到新店莊敬高職，與新住民親子一起共學職業技能。謝政達說，新北市有高達14.6萬的新住民及第二代子女，10年來結合技職教育資源，創造在地就業機會，提供新住民優質的學習平台及多樣的職業專門課程，已輔導超過千人考取證照。

新北市教育局開設「新住民技職專班」已9年，截至去年為止，已開設72班並輔導超過1千位新住民考取丙級證照，每年考照錄取率皆達6成以上。

教育局表示，今年共開設4班，招收44位新住民學員，包含烘培食品班、電腦軟體應用班、中式麵食班及烘培麵包班，各班學員需有至少40小時的紮實訓練，力拼證照考試；另今年首辦「新住民親子職業試探體驗營」，希望新住民親子透過實作學習，獲職業試探機會與就業知能，尋找職涯方向並促進親子關係。

越南籍鄧氏釵與大陸籍何相炳皆為美容班結業學員，他們經過3年的假日專班課程後，都順利考取丙、乙級技術士證照，並在樹林區成立工作室，已順利開業4年，服務項目有臉部美容、美睫、身體保養，紋繡等。