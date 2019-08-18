雞蛋花滿載熱情綻放中 北市這些地方看得到

2019-08-18 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



原產於熱帶美洲及墨西哥的緬梔，已是很多公園或新建社區前的常客，成為深受歡迎的庭園造景用樹，適合庭園美化或大型盆栽，台北市工務局表示，目前市府戲砂區、成功公園、安興綠地、市民廣場的緬梔正在綻放中，歡迎大家來賞花，並提醒緬梔的花朵雅緻討喜，但枝葉富含白色乳汁具有輕微毒性，民眾若順手摘花應注意仔細洗手。

台北市工務局指出，緬梔相傳於1645年由荷蘭人引進台灣，株高約3至5公尺，樹皮灰白色，枝條粗大呈分叉狀，又因單葉20到30公分長簇生於枝條先端，站在樹下可以清楚看到鹿角狀的枝條。

緬梔也是佛經中規定寺院裡必須種植的「五樹六花」之一，英名Temple tree，足以說明其與寺廟密不可分的關係，除了獨特的形態被賦予深厚佛教內涵外，優雅的芳香常供奉於佛前表達敬神之意，又因分叉狀的枝條，形似鹿角，故又別稱「鹿角樹」。

台北市工務局長林志峰表示，緬梔以白花黃心品種最為知名，猶如蛋白包裹蛋黃的形象，今常以「雞蛋花」泛稱同種植物，也有同屬不同種的紅花、三色等雜交栽培種可供觀賞，全球約5000種，花形花色變化萬千，愛花人可以留心一下。