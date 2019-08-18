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士林官邸蔥蘭與韭蘭盛開8成 回頭率高超追花要及時

2019-08-18 07:47聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

夏日炎炎，台北市士林官邸公園內，中山北路五段460巷整片蔥蘭及韭蘭正熱情盛開，白色和粉紅色的花朵，吸引遊客駐足拍攝，回頭率超級高。目前士林官邸公園內蔥蘭及韭蘭開花率約8成，正好是最佳觀賞時間，花期有限，想賞花要把握機會。

台北市公園處表示，蔥蘭與韭蘭為石蒜科蔥蘭屬，多年生草本花卉，叢生狀，地下具鱗莖，蔥蘭與韭蘭常常令人傻傻分不清楚，在這裡告訴大家分辨的小技巧，蔥蘭葉片酷似食用的蔥，葉片較圓，直立不太容易彎曲或倒伏。

韭蘭葉片酷似食用的韭菜，葉片較扁較寬，容易彎曲或倒伏；而蔥蘭花一般為白色，花瓣約6片；韭蘭花一般為粉紅色，花朵比蔥蘭大一點，花瓣約6至9片。

蔥蘭及韭蘭開花時亭亭玉立，花冠呈漏斗狀，適合種植在陽光充足的環境，也耐半陰，很長作為樹木下方的地被植物，或是花園的圍邊點綴，不過要注意的是，葉子及果實均具有毒素不能食用。

公園處園藝管理所主任賀綺華補充，蔥蘭及韭蘭花期主要落在夏至秋季，當久旱未雨，降下甘霖後盛開，因此又稱「風雨蘭」。在西方國家中，被稱作 Rain Lily，意思就是「雨百合」。在氣溫高、氣壓低、水分蒸發量較大的情況下，鱗莖內的開花激素濃度較高，進而刺激了花芽生長，所以雨後就會開出許多的花，所以下雨過後不妨瞧瞧公園步道的兩側、花壇邊緣，有機會看見蔥蘭及韭蘭的搖曳身影。

目前士林官邸公園內蔥蘭及韭蘭開花率約八成，為最佳觀賞時間，粉絲追花把握這些嬌客在艷陽下盛開時光。可搭捷運到士林站2號出口，步行約7分鐘，或搭台北市聯營公車，到台電台北北區分處站、士林官邸站、小北街站，都可抵達士林官邸公園。

韭蘭花一般為粉紅色，花朵比蔥蘭大一點，花瓣約6至9片。圖／北市工務局提供
韭蘭花一般為粉紅色，花朵比蔥蘭大一點，花瓣約6至9片。圖／北市工務局提供
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蔥蘭花一般為白色，花瓣約六片。圖／北市工務局提供
蔥蘭花一般為白色，花瓣約六片。圖／北市工務局提供
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士林官邸北市捷運
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