士林官邸蔥蘭與韭蘭盛開8成 回頭率高超追花要及時

2019-08-18 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



夏日炎炎，台北市士林官邸公園內，中山北路五段460巷整片蔥蘭及韭蘭正熱情盛開，白色和粉紅色的花朵，吸引遊客駐足拍攝，回頭率超級高。目前士林官邸公園內蔥蘭及韭蘭開花率約8成，正好是最佳觀賞時間，花期有限，想賞花要把握機會。

台北市公園處表示，蔥蘭與韭蘭為石蒜科蔥蘭屬，多年生草本花卉，叢生狀，地下具鱗莖，蔥蘭與韭蘭常常令人傻傻分不清楚，在這裡告訴大家分辨的小技巧，蔥蘭葉片酷似食用的蔥，葉片較圓，直立不太容易彎曲或倒伏。

韭蘭葉片酷似食用的韭菜，葉片較扁較寬，容易彎曲或倒伏；而蔥蘭花一般為白色，花瓣約6片；韭蘭花一般為粉紅色，花朵比蔥蘭大一點，花瓣約6至9片。

蔥蘭及韭蘭開花時亭亭玉立，花冠呈漏斗狀，適合種植在陽光充足的環境，也耐半陰，很長作為樹木下方的地被植物，或是花園的圍邊點綴，不過要注意的是，葉子及果實均具有毒素不能食用。

公園處園藝管理所主任賀綺華補充，蔥蘭及韭蘭花期主要落在夏至秋季，當久旱未雨，降下甘霖後盛開，因此又稱「風雨蘭」。在西方國家中，被稱作 Rain Lily，意思就是「雨百合」。在氣溫高、氣壓低、水分蒸發量較大的情況下，鱗莖內的開花激素濃度較高，進而刺激了花芽生長，所以雨後就會開出許多的花，所以下雨過後不妨瞧瞧公園步道的兩側、花壇邊緣，有機會看見蔥蘭及韭蘭的搖曳身影。