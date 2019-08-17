獨／她5年不離不棄陪伴八仙塵爆傷友 兩人有了愛情結晶

2019-08-17 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



這是一段不離不棄的愛情故事。

5年前八仙塵爆近500名年輕人傷亡，今年25歲的宋亭緯是其中一人，他燒燙傷面積55％，四肢全毀，差點面目全非。第一時間告知交往不到1年的女友：「我遇到爆炸全毀了，分手吧！」當時僅17歲的林家綺5年來不離不棄，一路陪伴復健，兩人今年步入禮堂，有了愛的結晶「小月亮」。

宋亭緯當時就讀世新大學社會心理系，期末考還剩一天，看到網路上有便宜的票券忍不住玩心。他在活動現場舞台前端，回憶事發當下仍歷歷在目「一個人滿身是火跑出來，全場開始逃竄，每個人的腳都像生日蠟燭，皮就像蠟油，一片一滴流下…」

宋亭緯回過神來發現「我也變成生日蠟燭…手也燒起來」，戴隱形眼鏡的他趕緊閉上眼睛自我保護，任憑人群擠倒、踩過，直到有人協助把他移至場外，才借手機第一通電話打給父親告知意外，第二通打給女友說：「我們分手吧！」

剛升格人母的林家綺今年22歲，當時在高雄唸書，兩人遠距離戀愛，她讀護專，能理解傷燙傷的慘況，告訴宋亭緯：「現在不是談這件事的時候」，考完期末考才趕到台中，「接觸很多病人，但看到自己的愛人包成『木乃伊』很心疼，不敢哭，怕他更難過。」

樂觀的林家綺說，若當時接受分手，會讓對方更受打擊，陪伴最重要。五專畢業後她報考弘光科技大學護理系二技，搬來台中一邊唸書、陪伴宋亭緯復健，熬過痛苦的前3年，看著愛人復健，歷經皮膚重生撕裂的痛楚，給予溫暖、穩定的支持力量。

林家綺樂觀說，沒有人知道未來會發生什麼事，遇到困難只要有心面對，都能克服，能理解先生的辛苦，兩人是真心相愛，一切沒有什麼好猶豫的。

宋亭緯說，傷燙傷的四肢無法排汗，會脹痛，當時休學全心療傷。前3年經常把痛苦的怒氣發洩在太太、媽媽身上，感謝他們的包容。去年底兩人有了愛的結晶，今年完婚，女兒「小月亮」剛出生，感謝岳父母把女兒託付給他。

宋亭緯的雙親說，媳婦年僅22歲，很善良、體貼、成熟，相當難得，早已當女兒看待，兒子傷燙傷達55％，曾擔心沒有未來、就業怎麼辦，家綺不離不棄的溫柔和包容，這是兒子的好福氣。