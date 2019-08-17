古董火車回歸 新北投車站追憶舊時光

2019-08-17 20:04 中央社 台北17日電



新北投車站二期工程今天完工，為慶祝今天月台開放的火車進站活動，北市文化局特別策劃車廂內「記驛淡水線」及車站內「車站時光」特展，8月底則有市集講座走讀導覽。

台北市文化局表示，新北投車站因捷運興建遭拆遷落腳彰化20多年，在社區與市府共同努力下，終返鄉重組於當年新北投火車站的基地內。

為讓新北投車站更具整體性，文化局於2017年開始規劃設計，2018年辦理「新北投車站第二期工程」，於車站現址增設車站月台、軌道、照明、排水等設施；此外，更與交通部台灣鐵路管理局簽訂35TP32850車廂代為養護合約，在台灣高雄機廠協助內、外裝修復，並完成車廂運輸及吊掛作業，月臺、鐵道及35TP32850型客車車廂重新回歸，延續往昔美好的回憶。

文化局指出，本次迎回之台鐵35TP32850型三等普通客車，原為1969年由日本引進的首批雙扇自動門通勤客車，需編掛在普通列車編組中，由機車頭帶動前進，通常是行駛於當年台北-淡水間，但因新北投乘客通勤需求，每日有少數班車往返新北投與台北車站間直通運行，這款車廂便是當年行駛於這支線的其中一節。

此節車廂化身為訴說已消失淡水線故事的展覽空間，以台鐵淡水線歷史為發想的「記驛淡水線」，運用多媒體播放北投在地居民對於淡水線的影像紀錄，還有受訪者口述小故事，以及淡水線老照片、車廂模型展示、懷舊鐵道展品等，車廂並保留吊環及原裝座椅，民眾可坐在座椅上歇息。

新北投車站「車站時光」特展，則娓娓道來車站的前世與今生，從日治時期歷經擴建與拆除，從北投到彰化再返北投，如同北投人寄給老車站的、從未間斷的情書。

展場中除蒐集、展出車站興建、擴建時期，乃至廢止、拆除時期老照片，更復刻民國20年代以降車站民生日常中的懷舊記憶，如重現當年車站售票口牆面、復古柑仔店等，讓民眾重溫舊時光。