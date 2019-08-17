北市新增4例麻疹確診病例 均為國泰醫院急診醫事人員

2019-08-17 19:35 聯合報 記者郭頤╱即時報導



衛福部疾病管制署今公布國內新增5例麻疹確定病例，其中台北市有4例本土麻疹病例，4名個案皆為國泰醫院醫事人員，研判因與確診麻疹病患暴露於共同空間而感染，北市衛生局已要求醫院加強感染管制措施，降低病毒傳播風險，目前職場及就醫接觸者持續匡列中。

疾管署3天前監測到北部麻疹群聚感染，衛生局疾病管制科長歐佳齡指出，本次麻疹指標個案是自越南境外移入個案，在8月7日確診，另外一位家庭接觸者(指標個案表弟)於8月14日確診，除疫情調查、密切接觸者外，衛生局依「麻疹疫調、接觸者追蹤管理及群聚事件處理原則」，與疾管署、醫院端代表共同訂定本次醫院相關接觸者匡列時間與對象。

指標個案於7月31日第二次至國泰醫院就醫時收治住院，經通報檢驗確診為麻疹，不過由於國泰醫院急診室正進行整修工程，無法直接從醫事人員班表估算接觸者，甚至進行急診室工程人員也須列入估算，因此增加接觸者匡列困難度。

衛生局表示，此波受感染的醫事人員，僅1位未接種麻疹疫苗，其餘3位均完成麻疹疫苗接種，推測是因為接觸大量病毒，產生突破感染情形。

衛生局呼籲，麻疹為高傳染性疾病，可藉由空氣傳染，主要症狀為發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點（koplik spots)、紅疹，潛伏期7至18天，出疹前後4天均具傳染力，民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應立即就醫或洽衛生局防疫專線2375-3782，由衛生局協助安排就醫。