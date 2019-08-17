親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被柯P說在醫院陪病很大牌 黃國昌致歉：內疚、難過

白冰冰喪女22年 竟遭貴婦當面狠嗆「妳沒小孩」

北市新增4例麻疹確診病例 均為國泰醫院急診醫事人員

2019-08-17 19:35聯合報 記者郭頤╱即時報導

衛福部疾病管制署今公布國內新增5例麻疹確定病例，其中台北市有4例本土麻疹病例，4名個案皆為國泰醫院醫事人員，研判因與確診麻疹病患暴露於共同空間而感染，北市衛生局已要求醫院加強感染管制措施，降低病毒傳播風險，目前職場及就醫接觸者持續匡列中。

疾管署3天前監測到北部麻疹群聚感染，衛生局疾病管制科長歐佳齡指出，本次麻疹指標個案是自越南境外移入個案，在8月7日確診，另外一位家庭接觸者(指標個案表弟)於8月14日確診，除疫情調查、密切接觸者外，衛生局依「麻疹疫調、接觸者追蹤管理及群聚事件處理原則」，與疾管署、醫院端代表共同訂定本次醫院相關接觸者匡列時間與對象。

指標個案於7月31日第二次至國泰醫院就醫時收治住院，經通報檢驗確診為麻疹，不過由於國泰醫院急診室正進行整修工程，無法直接從醫事人員班表估算接觸者，甚至進行急診室工程人員也須列入估算，因此增加接觸者匡列困難度。

衛生局表示，此波受感染的醫事人員，僅1位未接種麻疹疫苗，其餘3位均完成麻疹疫苗接種，推測是因為接觸大量病毒，產生突破感染情形。

衛生局呼籲，麻疹為高傳染性疾病，可藉由空氣傳染，主要症狀為發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點（koplik spots)、紅疹，潛伏期7至18天，出疹前後4天均具傳染力，民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應立即就醫或洽衛生局防疫專線2375-3782，由衛生局協助安排就醫。

麻疹疫苗
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

新北金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：好甜地瓜不買可惜

2019-08-17 16:56

國小學童國語文成績止跌回升 校長：多閱讀有幫助

2019-08-17 16:21

金山焢窯樂一夏 新北騎警隊成吸晴焦點

2019-08-17 15:43

北市清潔日總動員 嚴防登革熱疫情

2019-08-17 14:13

新北投車站第二期工程完工開幕 迎回當年歷史記憶

2019-08-17 13:53

新北動保處辦中元追思音樂會 慰藉往生毛寶貝靈魂

2019-08-17 13:28

2019新北珍水展認識水利建設 玩遊戲還有限量紀念品

2019-08-17 12:08

影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶

2019-08-17 12:06

北市承德汽車商圈拆6處違建 業者反彈

2019-08-16 23:47

禁清潔隊員穿制服入超商？北市府：誤會啦

2019-08-16 23:45

北市國小教室裝冷氣 已達81%

2019-08-16 23:44

美食新天地／金山綺雞餐廳 小卷米粉湯鮮甜

2019-08-16 23:37

新店廣興里87戶 11月接自來水

2019-08-16 23:32

台藝大沿線人行道變寬 出入更安全

2019-08-16 23:13

復育豔紅鹿子百合有成 平溪東勢里辦成果展

2019-08-16 19:38

汐止忠山里影音學堂開課 勾起長輩求學心

2019-08-16 19:37

貢寮新住民融入地方 帶長者做越南甜點

2019-08-16 19:37

三重先嗇宮慶讚中元 普渡亡靈關懷弱勢

2019-08-16 19:37

到疫區發燒、頭痛 耕莘醫院籲防登革熱

2019-08-16 19:36

清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視

2019-08-16 19:25

野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢

2019-08-16 19:04

新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪

2019-08-16 17:00

韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50

新北市音樂劇節找來台南人劇團 台美共製外百老匯劇碼

2019-08-16 15:22

板橋臺藝大周邊變文青 綠色廊道8月17日全區開放

2019-08-16 15:02

大眾運輸交通服務更聰明 新北智慧站牌建置進度超前

2019-08-16 14:51
看更多

熱門文章

這位市長施政滿意度高年輕照曝光 網驚呼：歐巴

2019-08-16 23:54

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

2019-08-17 12:44

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53

台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21

台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗

2019-08-16 21:26

竹東晚間住宅火警 30多隻浪浪遭到祝融之災

2019-08-17 16:22

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44

基隆八堵鐵橋煥然一新 重現天空藍美麗地標

2019-08-17 10:51

影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶

2019-08-17 12:06

廣原小熊長胖1公斤 台東林管處：母熊棄養的可能性不高

2019-08-17 11:28

女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48

兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣

2019-08-16 22:27

要說再見了！宜蘭童玩節明天閉幕 最後一天精彩全都上

2019-08-17 15:44

搶台南「文旦王」下營農會祭重金獎勵柚農

2019-08-16 19:47

餐飲業「要昏倒」！台中2工程大停水 影響11.7萬戶

2019-08-16 23:01

超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51

礁溪櫻花馬徵選志工 給風衣給保險有早午餐與紀念品

2019-08-17 11:35

陳柏惟PO中分年輕照 網嘆：髮型毀了你啊！

2019-08-17 13:29

臻愛董事長月領4千塊學徒做起 打下婚宴飯店版圖

2019-08-17 08:56

北門遊客中心彩繪新妝 每天限量送100支冰棒至月底

2019-08-16 23:27

北市承德汽車商圈拆6處違建 業者反彈

2019-08-16 23:47

高手在民間 老農民土法煉鋼自培10餘種金針花

2019-08-17 10:50

台中鐵路高架 5地下道年底動工填平

2019-08-16 23:10

清潔員：不要貼標籤「靠關係進來 還是得做事」

2019-08-16 23:10

ㄚ爸在這裡！台東上百萌娃參加爬行賽 爸媽喊破喉

2019-08-17 16:22

新北金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：好甜地瓜不買可惜

2019-08-17 16:56

新北投車站第二期工程完工開幕 迎回當年歷史記憶

2019-08-17 13:53

美麗景點豆腐岬 將變身宜蘭水上運動基地

2019-08-17 14:35

新竹動物園年底開放！蔡英文搶先逛 林智堅臉書直播

2019-08-16 23:42

考清潔隊 臨時員「可加分」惹議

2019-08-16 23:14

來眷村挑戰奪寶解謎 中壢馬祖新村推出實境遊戲

2019-08-17 07:53

影／金牌國標舞老師教出小舞王 小舞者笑：我變美了

2019-08-17 09:23

魚夫「雨的布魯斯」美食書 林右昌：基隆吃好料看這本

2019-08-17 13:52

禁清潔隊員穿制服入超商？北市府：誤會啦

2019-08-16 23:45

美食新天地／金山綺雞餐廳 小卷米粉湯鮮甜

2019-08-16 23:37

植物獵人洪信介：我的人生全部都在山林裡了

2019-08-17 12:23

通學步道新校舍月底開學啟用 竹市新校園運動立典範

2019-08-17 18:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top