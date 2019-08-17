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新北健康三寶入列 金山甘藷綿密甜度高

2019-08-17 19:27中央社 新北17日電

新北市金山甘藷鬆綿香軟好吃，金山區公所今天在甘藷產地推廣「新北健康三寶」，舉辦「焢窯樂一夏」體驗。市長侯友宜與民眾一同焢窯體驗田園生活，邀民眾「吃當季、遊當地」。

「新北健康三寶」是綠竹筍、甘藷、山藥，金山區長陳國欽表示，金山甘藷鬆綿香軟好吃，主要是產地緊鄰大屯山北海岸，為肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉，帶有鹽度的海風吹襲，造就甘藷特別綿密細膩，甜度特別高。

陳國欽表示，推廣金山特產台農57號黃心及66號紅心甘藷，區公所日前舉辦創意烘焙競賽，以及料理食神競賽，邀餐飲科系青年參與。

他表示，以學生專業烘焙技能，藉創意想像力，讓台灣平民食材搖身為精緻烘焙麵包，或以不同品種甘藷特性適當入菜，提高金山甘藷經濟產值。

市府農業局表示，甘藷是金山在地最重要農特產品，每年產量約160萬公斤，盛產期為每年8月中至9月底。農業局推動甘藷越冬計畫，有在地藷苗品質保證，並讓在地農友切磋，還與金山區公所一起舉辦評選競賽，提升甘藷栽培技術與產量、銷售價格。

侯友宜表示，北海岸除甘藷還有芋頭、茶葉、杜鵑花及萬里蟹，金山溫泉及神秘海岸都很知名。歡迎大家焢窯、泡溫泉、逛金包里老街、獅頭山公園、朱銘美術館、鄧麗君筠園、法鼓山、賞秘境。

金山侯友宜
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