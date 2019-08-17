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大師同框新北紀錄片論壇 侯友宜：盼與國際接軌

2019-08-17 17:41聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府今天舉辦新北市紀錄片論壇，邀請國際知名導演蔡明亮、Taiwan Film Festival, Curator蕭明華、紀錄片導演楊力州、紀錄片製作人及導演賀照緹、城市遊牧影展策展人David Frazier及國家電影中心TIDF節目統籌吳凡等海內外紀錄片專業人士齊聚，透過演講、對談，探討台灣紀錄片如何跨足國際及紀錄片產業的現況與發展。

侯友宜表示，感謝在場的導演與策展人，對新北市深耕紀錄片多年來的幫助與指教，是新北市紀錄片能不斷前進的力量。他9年來見證新北市在紀錄片領域的耕耘與茁壯，曾到香港、上海等地放映，並引起當地觀眾的共鳴和熱烈回響；今年上半年更獲邀參加波士頓台灣影展，下半年還將與泰國當地影展合作放映，明年度也有與法國巴黎、新加坡等地策展單位合作的計畫，不只展現新北市的文化力量，更提升台灣導演及作品的國際能見度。

新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片論壇以「創造電影新經驗：蔡明亮的凝視計畫」及「談華語紀錄片與海外的對話空間」、「放眼國際－華語紀錄片如何跨足世界舞臺」等三大主題進行，藉由專題演講與對談，讓對紀錄片有興趣的民眾、學生或是影像工作者有機會與專業的導演、策展人做一場跨域的交流。

新聞局表示，新北市紀錄片系列活動辦理9年多來，已協助77位紀錄片創作者完成72部紀錄短片，除了積極參與海外影展放映，今年10月29日起至11月24日將登場的「新北市國際紀錄片月」，放映片單囊括台、港、中、美、敘利亞等地題材的作品，除在府中15紀錄片放映院外，更將首度至台北市辦理，期望讓新北市紀錄片的觸角向外延伸，讓更多人看見新北市在紀錄片領域的推廣與付出。

新北市政府今天舉辦新北市紀錄片論壇，邀請國際知名導演蔡明亮等人透過演講、對談，探...
新北市政府今天舉辦新北市紀錄片論壇，邀請國際知名導演蔡明亮等人透過演講、對談，探討臺灣紀錄片如何跨足國際及紀錄片產業的現況與發展。記者江婉儀／攝影
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紀錄片電影
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