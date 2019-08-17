大師同框新北紀錄片論壇 侯友宜：盼與國際接軌

2019-08-17 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市政府今天舉辦新北市紀錄片論壇，邀請國際知名導演蔡明亮、Taiwan Film Festival, Curator蕭明華、紀錄片導演楊力州、紀錄片製作人及導演賀照緹、城市遊牧影展策展人David Frazier及國家電影中心TIDF節目統籌吳凡等海內外紀錄片專業人士齊聚，透過演講、對談，探討台灣紀錄片如何跨足國際及紀錄片產業的現況與發展。

侯友宜表示，感謝在場的導演與策展人，對新北市深耕紀錄片多年來的幫助與指教，是新北市紀錄片能不斷前進的力量。他9年來見證新北市在紀錄片領域的耕耘與茁壯，曾到香港、上海等地放映，並引起當地觀眾的共鳴和熱烈回響；今年上半年更獲邀參加波士頓台灣影展，下半年還將與泰國當地影展合作放映，明年度也有與法國巴黎、新加坡等地策展單位合作的計畫，不只展現新北市的文化力量，更提升台灣導演及作品的國際能見度。

新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片論壇以「創造電影新經驗：蔡明亮的凝視計畫」及「談華語紀錄片與海外的對話空間」、「放眼國際－華語紀錄片如何跨足世界舞臺」等三大主題進行，藉由專題演講與對談，讓對紀錄片有興趣的民眾、學生或是影像工作者有機會與專業的導演、策展人做一場跨域的交流。