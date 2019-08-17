新北金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：好甜地瓜不買可惜

2019-08-17 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



「新北健康三寶」甘藷產地推廣，今天在新北市金山區玉爐路兩旁舉辦「焢窯樂一夏」體驗，上千民眾焢地瓜，新北市長侯友宜與民眾一同焢窯體驗田園生活，邀請大家到北海岸來趟「吃當季、遊當地」的甘藷饗宴之旅。 侯友宜說，金山地瓜好甜，不買來吃可惜。

侯友宜表示，新北甘藷之所以這麼好吃，主要是種植在緊鄰大屯山的北海岸，土質為肥沃的火山黑壤土，且有陽明山系清泉灌溉及帶有鹽度的海風吹襲，造就當地所種植的甘藷特別綿密細膩，甜度特別高，為了展現新北甘藷特色，產地活動前特別舉辦甘藷料理食神競賽，邀請美食家梁幼祥擔任專業評審，讓餐飲科系學生發揮料理創意；並廣邀農友透過甘藷王競賽，促進甘藷種植技術及品質產量升級。

侯友宜說，北海岸除了甘藷外，芋頭、茶葉、杜鵑花及萬里蟹等都是當地特產，金山溫泉及神祕海岸也都聞名全國，在暑假的尾聲之際，歡迎大家一起攜家帶眷到北海岸來焢窯、泡溫泉、逛老街、賞秘境。

除焢窯外，現場還有闖關遊戲，最大獎為42吋液晶電視，今天由市長親自抽出幸運兒，是來自板橋的陳先生表示，焢窯真的很特別，甘藷用土焢出來的口感更好吃，很開心能夠參加這次的體驗，明年還想再來。