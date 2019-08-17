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國小學童國語文成績止跌回升 校長：多閱讀有幫助

2019-08-17 16:21聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市教育局資料顯示，107學年度北市國小基本學力檢測未達基礎級人數比率，學童的國語文成績從106年的2.87%，下降到0.85%，外界看來有大幅進步，背後有何原因？北市國小校長協會理事長、福星國小校長陳清義分享，搭配問卷研究顯示，推動長期閱讀，學生圖書借閱量提高，確實可幫助成績進步，但起伏要多觀察。

107學年度北市國小基本學力檢測未達基礎級人數比率，學童的國語文成績從106年的2.87%，大幅下降到0.85%，英文從4.95%下降至4.5%。如果拉長時間來看，103年北市國小基本學力檢測未達基礎級人數比率，國語文是1.59%，104年是2.07%，105年是2.59％，106年則是2.87％，未達到基礎人數比例呈現逐年上升，卻在今年107學年度下降到0.85%。

陳清義，從統計學上而言，沒有超過3%，就沒有顯著意義。國語文數據顯示有進步，還需要長期追蹤觀察，以了解進步的穩定性，但長期閱讀確實可幫助成績進步；以福星國小來說，每天中午都讓學生閱讀比較長篇的文章，培養素養，也有志工媽媽到校說故事。

陳清義提到，校長協會5月曾前往美國紐約St. Ann The Personal School參訪，觀察該校課室教學，教師以「分組合作」方式，將學生分成三組。

第一組以紙本練習開放性的題目，例如運算、短寫等；第二組使用平板等工具練習封閉式選擇題、是非題；第三組則是由教師講解。三組輪流，因此，只需使用三成數量的平板電腦，就可進行完整的學習，成效不錯，不管語文、數學科目都適用。

台北市教育局資料顯示，107學年度北市國小基本學力檢測未達基礎級人數比率，學童的...
台北市教育局資料顯示，107學年度北市國小基本學力檢測未達基礎級人數比率，學童的國語文成績從103年的1.59%後逐年上升，今年下降到0.85%。圖／報系資料照
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