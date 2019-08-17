北市清潔日總動員 嚴防登革熱疫情

2019-08-17 14:13 聯合報 記者郭頤╱即時報導



炎炎夏日之際，各縣市都緊盯登革熱疫情，慎防疫情擴散，由於日前新北市傳出2例本土登革熱病例，台北市政府不敢掉以輕心，今天辦理「全市清潔日擴大登革熱防治行動」加強孳生源清除，以有效防治登革熱疫情。

衛生局表示，因為雙北地區交流頻繁，加上新北市的個案曾停留文山區工作，因此北市府今聯合衛生局暨12區健康服務中心、環保局、民政局、12區區公所、各里里長及志工朋友等單位，共同進行登革熱防治行動。

衛生局強調，澈底清除孳生源是登革熱防治的根本，尤其雨後環境中易有積水容器，請民眾主動檢視、清除不必要的積水容器，避免孳生病媒蚊。

針對室外環境，如:菜園、花圃等，每週落實環境「巡、倒、清、刷｣步驟，尤其一些天然的孳生源，如樹洞、或不被注意的旗座、天溝(屋頂排水溝)及地下室等處往往容易被忽略而形成孳生源，必須清除避免蚊子孳生，降低登革熱感染風險，也除去擾人的蚊蟲滋擾。