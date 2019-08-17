新北投車站第二期工程完工開幕 迎回當年歷史記憶

相關新聞
影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶2019-08-17 12:06
新北動保處辦中元追思音樂會 慰藉往生毛寶貝靈魂2019-08-17 13:28
2019新北珍水展認識水利建設 玩遊戲還有限量紀念品2019-08-17 12:08
北市承德汽車商圈拆6處違建 業者反彈2019-08-16 23:47
禁清潔隊員穿制服入超商？北市府：誤會啦2019-08-16 23:45
北市國小教室裝冷氣 已達81%2019-08-16 23:44
美食新天地／金山綺雞餐廳 小卷米粉湯鮮甜2019-08-16 23:37
新店廣興里87戶 11月接自來水2019-08-16 23:32
台藝大沿線人行道變寬 出入更安全2019-08-16 23:13
復育豔紅鹿子百合有成 平溪東勢里辦成果展2019-08-16 19:38
汐止忠山里影音學堂開課 勾起長輩求學心2019-08-16 19:37
貢寮新住民融入地方 帶長者做越南甜點2019-08-16 19:37
三重先嗇宮慶讚中元 普渡亡靈關懷弱勢2019-08-16 19:37
到疫區發燒、頭痛 耕莘醫院籲防登革熱2019-08-16 19:36
清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視2019-08-16 19:25
野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢2019-08-16 19:04
新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪2019-08-16 17:00
韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多2019-08-16 16:50
新北市音樂劇節找來台南人劇團 台美共製外百老匯劇碼2019-08-16 15:22
板橋臺藝大周邊變文青 綠色廊道8月17日全區開放2019-08-16 15:02
大眾運輸交通服務更聰明 新北智慧站牌建置進度超前2019-08-16 14:51
北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議2019-08-16 13:37
新北警森林遊樂區辦青少年闖關行 清涼又消暑2019-08-16 13:21
侯友宜與新北在地團隊有約 交流地方創生經驗帶動發展2019-08-16 12:44
新店區廣興里87戶接飲自來水 工程預計11月完工2019-08-16 12:04
新北勞工局出新招 玩遊戲抽氣炸鍋了解政策2019-08-16 11:42
承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點2019-08-16 11:31
他種地瓜甜度11.27度等同西瓜 勇奪金山甘藷王第一名2019-08-16 09:31
北海岸情侶裝、婚紗見證愛情 送50組度假酒店住宿2019-08-16 09:31
熱門文章
這位市長施政滿意度高年輕照曝光 網驚呼：歐巴2019-08-16 23:54
「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了2019-08-16 17:44
影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重2019-08-17 12:44
高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水2019-08-17 10:06
注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修2019-08-17 07:53
台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲2019-08-17 12:27
韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多2019-08-16 16:50
野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢2019-08-16 19:04
台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰2019-08-17 08:21
台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗2019-08-16 21:26
新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪2019-08-16 17:00
里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩2019-08-16 15:33
被指禁清潔隊員值勤穿制服進超商 北市府澄清2019-08-16 16:04
清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視2019-08-16 19:25
影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場2019-08-16 19:48
20公尺樂高忍者村台茂登場 免費變身忍者闖關拿禮物2019-08-16 15:21
女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力2019-08-16 19:48
台南國土計畫猶如豐富「鍋燒意麵」 民眾可參與提意見2019-08-16 19:21
廣原小熊長胖1公斤 台東林管處：母熊棄養的可能性不高2019-08-17 11:28
高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善2019-08-17 12:44
影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶2019-08-17 12:06
兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣2019-08-16 22:27
搶台南「文旦王」下營農會祭重金獎勵柚農2019-08-16 19:47
台中市首輛迪士尼彩繪公車 週末快閃現身2019-08-16 13:40
基隆八堵鐵橋煥然一新 重現天空藍美麗地標2019-08-17 10:51
竹縣竹北稻米達人出爐 兄弟檔包下第一、三名2019-08-16 15:53
餐飲業「要昏倒」！台中2工程大停水 影響11.7萬戶2019-08-16 23:01
臻愛董事長月領4千塊學徒做起 打下婚宴飯店版圖2019-08-17 08:56
廣達電與義大合體發展智慧醫療 林百里稱：緣分到了2019-08-16 18:46
北市承德汽車商圈拆6處違建 業者反彈2019-08-16 23:47
北門遊客中心彩繪新妝 每天限量送100支冰棒至月底2019-08-16 23:27
清潔員：不要貼標籤「靠關係進來 還是得做事」2019-08-16 23:10
新竹動物園年底開放！蔡英文搶先逛 林智堅臉書直播2019-08-16 23:42
滿滿迪士尼動畫 台中彩繪公車17日快閃2019-08-16 17:47
義民廟抗中保台撐香港 政治苦行300里圓滿落幕2019-08-16 17:40
高手在民間 老農民土法煉鋼自培10餘種金針花2019-08-17 10:50
考清潔隊 臨時員「可加分」惹議2019-08-16 23:14
83歲導護志工20年認養19遺孤 餐費捐學校教育儲蓄戶2019-08-16 17:23
普渡也能行善 八德三元宮發7百份物資45萬多元助弱勢2019-08-16 17:13
節能減碳愛嘉義 公車「市區1路」免費搭2019-08-16 19:30
留言