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新北投車站第二期工程完工開幕 迎回當年歷史記憶

2019-08-17 13:53聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

北市政府上午在北投七星公園舉行火車進站活動，台北市長柯文哲在活動中提到，這次工程的成果，是靠地方居民、社群團體極力奔走，並與政府團隊共同合作所努力來的。歷經近兩年的「新北投車站第二期工程」，除月台和軌道外，更與台鐵一同迎回當年曾往返淡水線的普通客車，同時迎回屬於北投人的歷史記憶。

台北市政府上午在北投七星公園舉行火車進站活動，台北市長柯文哲參觀車廂內歷史照片。...
台北市政府上午在北投七星公園舉行火車進站活動，台北市長柯文哲參觀車廂內歷史照片。記者林伯東／攝影
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台北市政府上午在北投七星公園舉行火車進站活動，台北市長柯文哲（左七）出席開幕活動...
台北市政府上午在北投七星公園舉行火車進站活動，台北市長柯文哲（左七）出席開幕活動。記者林伯東／攝影
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