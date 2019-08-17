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新北動保處辦中元追思音樂會 慰藉往生毛寶貝靈魂

2019-08-17 13:28聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市動保處今天在中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會，飼主們帶著毛寶貝生前最...
新北市動保處今天在中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會，飼主們帶著毛寶貝生前最愛的零食或玩具前來祭拜。圖／新北市動保處提供
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每年農曆7月，新北市動物之家除了舉行聯合普渡祭拜往生毛寶貝之外，新北市動保處今天在中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會，與飼主一同緬懷往生毛寶貝，希望藉由音樂力量讓牠們能得到安息，更祈求未來動物之家內的毛寶貝更健康、更幸福快樂，早日找到愛牠們的主人。

動保處表示，中和動物之家生命紀念園區在104年全國首創，提供民眾樹葬毛寶貝的地點，歷年來已有200位飼主將毛寶貝的骨灰埋存在此，動保處今年跳脫傳統法會的模式，選擇舉辦追思音樂會，除了邀請飼主們帶著毛寶貝生前最愛的零食或玩具前來祭拜，用柔和感性的音樂撫慰飼主的心靈，同時也為園區的毛寶貝獻上祝福，除了祈求平安健康，也早日找到疼愛他們的飼主。

新北市民Bobby因為太思念家中柯基犬cookies過世，因此到板橋動物之家當志工且認養了2隻狗，參加這次追思音樂會覺得很開心又有意義，有機會聆聽弦樂四重奏與玉山菊園承澐老師的音樂導聆，感到身心靈都受到撫平與慰藉，新北市議員劉美芳及中和橫路里里長呂星輝也親臨現場全程參與，希望新北市能持續舉辦。

農業局長李玟表示，動保處提供寵物生命禮儀服務，除了每年中元普渡的聯合祭拜外，也提供設籍新北市的飼主，當家中有施打晶片的毛寶貝不幸離世，可以將毛寶貝的大體送至動保處或各動物之家安排集體火化，另外也提供毛寶貝樹葬活動，目前在中和動物之家設有生命紀念園區，供飼主悼念。若有需要的民眾可以上寵物樹葬服務資訊網或來電動保處洽詢。

新北市動保處今天在中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會，與飼主一同緬懷往生毛寶...
新北市動保處今天在中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會，與飼主一同緬懷往生毛寶貝，希望藉由音樂力量讓牠們能得到安息，更祈求未來動物之家內的毛寶貝更健康、更幸福快樂，早日找到愛牠們的主人。圖／新北市動保處提供
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