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2019新北珍水展認識水利建設 玩遊戲還有限量紀念品

2019-08-17 12:08聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市長侯友宜與小朋友玩電流急急棒，藉由遊戲了解汙水處理的過程。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜與小朋友玩電流急急棒，藉由遊戲了解汙水處理的過程。記者江婉儀／攝影
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新北市政府水利局在市府1樓東側大廳舉辦「2019新北珍水展－新北市水利建設成果展覽」，展覽從8月17日至24日，並規劃「水利小學堂」闖關活動，除了透過遊戲了解新北市水利建設，成功闖關者還可以玩夾娃娃機，可獲得限量紀念品。

此次展覽以水管設計的四水樂園作為創意造型展場，利用各種體驗機台語模型，例如以電流急急棒的模式，呈現污水處理的過程；透過互動式秀水保水模型，展示綠屋頂、透水鋪面、雨撲滿推動概念；踩動發電自行車，並與3D彩色全屏LED結合，呈現新北市日、月、星、辰及龍窯橋等5做塊和景觀橋的成果；用AR擴增實境模型，配合汙水建設影片呈現汙水建設等，讓參展者可以透過親身體驗，了解新北市水利建設成果。

水利局表示，新北市率先其他5都訂定「透水保水自治條例及技術規則」，以減少土地開發後，雨水逕流造成市區雨水下水道及道路側溝的排水壓力，並加強雨水下水道的建設及清淤，新北市也率先在今年5月成立偵水志工隊，加強全市易積淹水區的水情掌握。

侯友宜表示，很多人不會去注意水利建設，就像大家看到光鮮亮麗的外表，沒有看到最重要的器官，所以要跟市民宣導器官對於身體的重要性，新北市光汙水下水道就做了705公里，汙水用顧接管超過95萬戶，河濱自行車道完成200公里，新北市將水利建設當成最重要、也是第一要務，才能讓城市遠離災難。

水利局指出，只要成功闖關完活動，就可以參加「水利有獎抓抓樂」，活動紀念品包含鋁線腳踏車、環保水實中或是台北景觀橋明信片1分，每天限量100分，來參觀展覽的民眾只要在FB打卡並到臉書專頁「新北水漾」按讚，就可以獲得「新北跨河景觀橋」風景明信片一張，數量有限送完為止。

新北市政府水利局在市府1樓東側大廳舉辦「2019新北珍水展－新北市水利建設成果展...
新北市政府水利局在市府1樓東側大廳舉辦「2019新北珍水展－新北市水利建設成果展覽」，展覽從8月17日至24日，並規劃「水利小學堂」闖關活動，除了透過遊戲了解新北市水利建設，成功闖關者還可以玩夾娃娃機，可獲得限量紀念品。記者江婉儀／攝影
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水利局表示，透過踩動發電自行車與3D彩色全屏LED連結，呈現新北市日、月、星、辰...
水利局表示，透過踩動發電自行車與3D彩色全屏LED連結，呈現新北市日、月、星、辰及龍窯橋等5做塊和景觀橋的成果。記者江婉儀／攝影
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