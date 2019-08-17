2019新北珍水展認識水利建設 玩遊戲還有限量紀念品

2019-08-17 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市長侯友宜與小朋友玩電流急急棒，藉由遊戲了解汙水處理的過程。記者江婉儀／攝影 分享 facebook 新北市政府水利局在市府1樓東側大廳舉辦「2019新北珍水展－新北市水利建設成果展覽」，展覽從8月17日至24日，並規劃「水利小學堂」闖關活動，除了透過遊戲了解新北市水利建設，成功闖關者還可以玩夾娃娃機，可獲得限量紀念品。

此次展覽以水管設計的四水樂園作為創意造型展場，利用各種體驗機台語模型，例如以電流急急棒的模式，呈現污水處理的過程；透過互動式秀水保水模型，展示綠屋頂、透水鋪面、雨撲滿推動概念；踩動發電自行車，並與3D彩色全屏LED結合，呈現新北市日、月、星、辰及龍窯橋等5做塊和景觀橋的成果；用AR擴增實境模型，配合汙水建設影片呈現汙水建設等，讓參展者可以透過親身體驗，了解新北市水利建設成果。

水利局表示，新北市率先其他5都訂定「透水保水自治條例及技術規則」，以減少土地開發後，雨水逕流造成市區雨水下水道及道路側溝的排水壓力，並加強雨水下水道的建設及清淤，新北市也率先在今年5月成立偵水志工隊，加強全市易積淹水區的水情掌握。

侯友宜表示，很多人不會去注意水利建設，就像大家看到光鮮亮麗的外表，沒有看到最重要的器官，所以要跟市民宣導器官對於身體的重要性，新北市光汙水下水道就做了705公里，汙水用顧接管超過95萬戶，河濱自行車道完成200公里，新北市將水利建設當成最重要、也是第一要務，才能讓城市遠離災難。