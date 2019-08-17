影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶

2019-08-17 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



國民黨新北立委第1選區參選人洪孟楷今邀前輩蔣萬安到泰山明志國小，參加水球大戰，2人一上場就被成為靶子被砸得滿身濕，洪孟楷的眼鏡還被砸掉。2人都表示會勤跑基層正面選舉，爭取成為選區裡的第1名。

洪孟楷競選辦公室在明志國小辦水球大戰，並有滑水道及水槍泳池供民眾消暑，許多民眾帶著孩子前往同樂。他和蔣萬安也下場接受洗禮，不到10分鐘已經渾身濕透。

蔣萬安（左）、洪孟楷（右）到新北泰山玩水球，成眾人攻擊箭靶，渾身濕透。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

「被第一球砸中眼鏡就掉了」，洪孟楷苦笑說，小朋友們的攻擊太凶猛，他東躲西藏還是被追著打，蔣萬安衝鋒時，他就躲在後面，不過還是躲不掉。他認為就像立法院資深、資淺同事間的情誼，但不會把砸水球複製到立法院。

他說，蔣萬安已經針對下一代少子化問題提出許多相關議案，他也辦活動呼應，希望鼓勵民眾藉活動走出戶外、培養親子感情。未來不管選區裡有幾人參選，他會努力做好自己角色，希望爭取中央、地方一條心，過去三年新北許多地方建設因未充分合作停擺，未來他會當市長侯友宜的後盾。

蔣萬安說，小朋友不但喜歡玩水，而且都玩真的，才倒數完躲都來不及，只好正面迎戰。