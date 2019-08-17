影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶
國民黨新北立委第1選區參選人洪孟楷今邀前輩蔣萬安到泰山明志國小，參加水球大戰，2人一上場就被成為靶子被砸得滿身濕，洪孟楷的眼鏡還被砸掉。2人都表示會勤跑基層正面選舉，爭取成為選區裡的第1名。
洪孟楷競選辦公室在明志國小辦水球大戰，並有滑水道及水槍泳池供民眾消暑，許多民眾帶著孩子前往同樂。他和蔣萬安也下場接受洗禮，不到10分鐘已經渾身濕透。
「被第一球砸中眼鏡就掉了」，洪孟楷苦笑說，小朋友們的攻擊太凶猛，他東躲西藏還是被追著打，蔣萬安衝鋒時，他就躲在後面，不過還是躲不掉。他認為就像立法院資深、資淺同事間的情誼，但不會把砸水球複製到立法院。
他說，蔣萬安已經針對下一代少子化問題提出許多相關議案，他也辦活動呼應，希望鼓勵民眾藉活動走出戶外、培養親子感情。未來不管選區裡有幾人參選，他會努力做好自己角色，希望爭取中央、地方一條心，過去三年新北許多地方建設因未充分合作停擺，未來他會當市長侯友宜的後盾。
蔣萬安說，小朋友不但喜歡玩水，而且都玩真的，才倒數完躲都來不及，只好正面迎戰。
台北市第3選區內，民進黨先後傳出雞排妹和吳怡農是可能徵召對象，但蔣萬安認為民進黨至少要9月才能確定人選，但無論綠營由誰出戰，他都不會鬆懈，將繼續勤走基層，更加倍努力，期待一場正面選舉。
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