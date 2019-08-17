台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台灣自來水公司配合第二供水區台中市府潭子區外環路管線遷移工程，以及北屯區送水幹管有滲漏需要檢修等2項工程，20日早上10時同步停水，其中台中市區北屯區送水幹管周邊共計9萬2300戶停水46小時，由於正值暑假期間，停水區域內的百貨公司、大賣場、飯店、大型餐廳已預訂水車買水備戰，中小型餐廳、服務業更是抱怨連連，還有民眾怕儲水不夠，期間不敢洗衣服，也有打算出遊、到朋友家洗澡等因應。

台水公司第四區處處長蕭淑貞說，台水配合2項工程，除了北屯區送水幹管檢修作業停水46小時外，潭子區外環路管線遷移預計停水到21日上午9時，停水23小時，總停水戶數10萬5千戶，水壓降低戶數1萬2千戶，合計影響戶數11萬7千戶。

蕭淑貞說明，北屯區送水幹管停水46小時原因，停水修補要先關水筏，抽水、送風，讓台水人員進到250公尺長的送水幹管內修補水管接頭的漏水處，需23小時，加上第二供水區地勢平坦，水流慢，用戶多，蓄滿時間長，加上近期有強降雨，施工變數多，復水時間以嚴謹考量，推估九成用水戶復水，約需46小時，台水設置123站民生取水站、18輛水車支援，停水後會加緊趕工，縮短復水時間，請民眾多共體時艱，並且儲水因應。

埔里水車業者表示，停水區域內的百貨公司、大賣場、飯店、大型餐廳等，雖有大型的水塔備水，但因暑假期間，顧客多，用水量大，可能撐不了一天，大多在20日下午預約水車補水。

唐姓餐廳老闆說，過去沒有停這麼久的，現在是餐飲的旺季，洗菜洗碗要用水，連沖馬桶都要水，餐廳的規模還不到叫水車，但總不能叫顧客別上廁所。她預估，自家餐廳樓上的水塔可以撐一天，當天會請員工節省用水，看能不能撐到第二天，若真的沒水，沒有辦法做生意。

陳姓市民說，他家剛好在停水區域內，雖然社區有大水塔，但住戶那麼多，儲水不夠用，已經講好那二天不洗衣服，去朋友家洗澡，他要上班，不然他也要和鄰居一樣出遊，躲大停水。