親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

驅魔師：這兩種人最易附魔！嗜睡、胃痛、飽嗝是前兆...

台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台灣自來水公司配合第二供水區台中市府潭子區外環路管線遷移工程，以及北屯區送水幹管有滲漏需要檢修等2項工程，20日早上10時同步停水，其中台中市區北屯區送水幹管周邊共計9萬2300戶停水46小時，由於正值暑假期間，停水區域內的百貨公司、大賣場、飯店、大型餐廳已預訂水車買水備戰，中小型餐廳、服務業更是抱怨連連，還有民眾怕儲水不夠，期間不敢洗衣服，也有打算出遊、到朋友家洗澡等因應。

台水公司第四區處處長蕭淑貞說，台水配合2項工程，除了北屯區送水幹管檢修作業停水46小時外，潭子區外環路管線遷移預計停水到21日上午9時，停水23小時，總停水戶數10萬5千戶，水壓降低戶數1萬2千戶，合計影響戶數11萬7千戶。

蕭淑貞說明，北屯區送水幹管停水46小時原因，停水修補要先關水筏，抽水、送風，讓台水人員進到250公尺長的送水幹管內修補水管接頭的漏水處，需23小時，加上第二供水區地勢平坦，水流慢，用戶多，蓄滿時間長，加上近期有強降雨，施工變數多，復水時間以嚴謹考量，推估九成用水戶復水，約需46小時，台水設置123站民生取水站、18輛水車支援，停水後會加緊趕工，縮短復水時間，請民眾多共體時艱，並且儲水因應。

埔里水車業者表示，停水區域內的百貨公司、大賣場、飯店、大型餐廳等，雖有大型的水塔備水，但因暑假期間，顧客多，用水量大，可能撐不了一天，大多在20日下午預約水車補水。

唐姓餐廳老闆說，過去沒有停這麼久的，現在是餐飲的旺季，洗菜洗碗要用水，連沖馬桶都要水，餐廳的規模還不到叫水車，但總不能叫顧客別上廁所。她預估，自家餐廳樓上的水塔可以撐一天，當天會請員工節省用水，看能不能撐到第二天，若真的沒水，沒有辦法做生意。

陳姓市民說，他家剛好在停水區域內，雖然社區有大水塔，但住戶那麼多，儲水不夠用，已經講好那二天不洗衣服，去朋友家洗澡，他要上班，不然他也要和鄰居一樣出遊，躲大停水。

台水表示，停水相關資訊，請民眾上網「台灣自來水公司第四區管理處」首頁，點選「本處新聞」，即可看到停水範圍與里別、民生用水臨時取水站123站，或免付費服務專線：1910

台中市區20日大停水，已有百貨、飯店、大賣場和餐廳預訂水車補水，圖為去年母親節前...
台中市區20日大停水，已有百貨、飯店、大賣場和餐廳預訂水車補水，圖為去年母親節前黃金檔期停水41小時，台中牛排館10座水塔、45噸水不夠用，請水車補水因應。 圖／本報資料畫面
分享
台中市區20日大停水，已有百貨、飯店、大賣場和餐廳預訂水車補水，圖為去年母親節前...
台中市區20日大停水，已有百貨、飯店、大賣場和餐廳預訂水車補水，圖為去年母親節前黃金檔期停水41小時，台中牛排館10座水塔、45噸水不夠用，請水車補水因應。 圖／本報資料畫面
分享
台中市區20日大停水，已有百貨、飯店、大賣場和餐廳預訂水車補水，圖為去年母親節前...
台中市區20日大停水，已有百貨、飯店、大賣場和餐廳預訂水車補水，圖為去年母親節前黃金檔期停水41小時，台中牛排館10座水塔、45噸水不夠用，請水車補水因應。 圖／本報資料畫面
分享

停水
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

禁清潔隊員穿制服入超商？北市府：誤會啦

2019-08-16 23:45

北市國小教室裝冷氣 已達81%

2019-08-16 23:44

美食新天地／金山綺雞餐廳 小卷米粉湯鮮甜

2019-08-16 23:37

新店廣興里87戶 11月接自來水

2019-08-16 23:32

台藝大沿線人行道變寬 出入更安全

2019-08-16 23:13

復育豔紅鹿子百合有成 平溪東勢里辦成果展

2019-08-16 19:38

汐止忠山里影音學堂開課 勾起長輩求學心

2019-08-16 19:37

貢寮新住民融入地方 帶長者做越南甜點

2019-08-16 19:37

三重先嗇宮慶讚中元 普渡亡靈關懷弱勢

2019-08-16 19:37

到疫區發燒、頭痛 耕莘醫院籲防登革熱

2019-08-16 19:36

清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視

2019-08-16 19:25

野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢

2019-08-16 19:04

新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪

2019-08-16 17:00

韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50

新北市音樂劇節找來台南人劇團 台美共製外百老匯劇碼

2019-08-16 15:22

板橋臺藝大周邊變文青 綠色廊道8月17日全區開放

2019-08-16 15:02

大眾運輸交通服務更聰明 新北智慧站牌建置進度超前

2019-08-16 14:51

北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議

2019-08-16 13:37

新北警森林遊樂區辦青少年闖關行 清涼又消暑

2019-08-16 13:21

侯友宜與新北在地團隊有約 交流地方創生經驗帶動發展

2019-08-16 12:44

新店區廣興里87戶接飲自來水 工程預計11月完工

2019-08-16 12:04

新北勞工局出新招 玩遊戲抽氣炸鍋了解政策

2019-08-16 11:42

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

他種地瓜甜度11.27度等同西瓜 勇奪金山甘藷王第一名

2019-08-16 09:31

北海岸情侶裝、婚紗見證愛情 送50組度假酒店住宿

2019-08-16 09:31

「新北市貢寮國際海洋音樂祭」 超強卡司掀翻搖滾浪潮

2019-08-16 08:16
看更多

熱門文章

快儲水！台中近10萬戶停水46小時惹怨 台水解釋原因

2019-08-16 10:35

高雄辦衛生麻將大賽？潘恒旭：若年貨大街有意願可考慮

2019-08-16 11:25

蘇花改明年通車遊客多 宜蘭促銜接國5並增冬山交流道

2019-08-16 14:42

高雄有家超狂阿嬤炒飯！一份50元滿到便當盒都裝不下

2019-08-16 14:45

林右昌年輕照片曝光 網驚：根本韓國歐巴！

2019-08-16 23:54

奪回村長！他輸2票驗票變平手 抽籤逆轉勝成功4連霸

2019-08-16 10:06

「Wecare高雄」申請罷韓遊行 高雄市警局准了

2019-08-16 17:44

承德汽車商圈遭強拆 柯文哲：市長任內的大汙點

2019-08-16 11:31

桃園永安漁港星繽樂狂歡嘉年華 17日晚間花火派對登場

2019-08-16 09:29

韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50

綠島森林大火燒毀28公頃 黑鷹緊急吊水袋救援

2019-08-16 11:49

高雄清潔隊招考669人報名破萬 政風潛入補習班聽說明會

2019-08-16 13:31

野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢

2019-08-16 19:04

新竹動物園年底開放 蔡總統搶先參觀河馬新家

2019-08-16 14:32

新北時力及立委參選人 批綠營議員涉貪

2019-08-16 17:00

台中5處地下道填平 今年底開工

2019-08-16 12:04

苗124線又傳土石坍塌 雙向交通受阻

2019-08-16 11:20

宜蘭中元普度 這隻咬鳳梨的大豬公被讚環保有創意

2019-08-16 11:38

被指禁清潔隊員值勤穿制服進超商 北市府澄清

2019-08-16 16:04

里長父生前捐地、顧老人 三女兒捐長照專車延續父母恩

2019-08-16 15:33

馬英九17日與陸戰隊退伍弟兄 上街促銷長濱農產

2019-08-16 11:32

清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視

2019-08-16 19:25

台南法拍研習營因雨順延 8月20日iPhone起標1元

2019-08-16 10:14

新北勞工局出新招 玩遊戲抽氣炸鍋了解政策

2019-08-16 11:42

基隆就學貸款學生、家長免奔波 行動戶政所台銀駐點

2019-08-16 10:04

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

北市拆承德汽車商圈新違建 業者拉布條抗議

2019-08-16 13:37

延管完工 台南下營西連里19戶終於有自來水

2019-08-16 12:21

視察2千萬消防指揮救災硬體 鄭文燦直抓20公斤破壞剪

2019-08-16 12:27

台灣變東南亞？極端天氣已兵臨城下 台中農改場出招對抗

2019-08-16 21:26

20公尺樂高忍者村台茂登場 免費變身忍者闖關拿禮物

2019-08-16 15:21

他種地瓜甜度11.27度等同西瓜 勇奪金山甘藷王第一名

2019-08-16 09:31

台中市首輛迪士尼彩繪公車 週末快閃現身

2019-08-16 13:40

竹科工安環保月 兒童劇黃金海底城8月23日開放索票

2019-08-16 09:40

搶台南「文旦王」下營農會祭重金獎勵柚農

2019-08-16 19:47

注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53

兩粒裝精裝版下營「A贏」文旦試水溫 只送不賣

2019-08-16 22:27

台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21

女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48

影／綠島山林大火 空勤直升機出動灑水濃煙驚人

2019-08-16 09:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top