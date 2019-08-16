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新店廣興里87戶 11月接自來水

2019-08-16 23:32聯合報 記者江婉儀／新北報導

新北市水利局今年5月與台北自來水事業處協辦新店區廣興里延管工程，預計11月完工。...
新北市水利局今年5月與台北自來水事業處協辦新店區廣興里延管工程，預計11月完工。 圖／新北市水利局提供
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新北市水利局今年5月協辦台北自來水事業處延管工程，預計11月完工，新店區廣興里近百戶里民終於可以擺脫山澗或溪水，使用自來水。

廣興里有近600戶、約1400名里民，其中87戶約200多人長期無法使用自來水，當地位處新店溪青潭水質保護區，開發長期受限，加上住家分散，接飲自來水的費用高，多數居民無力負擔，不得不以山澗或溪水作為平日民生用水。

里民表示，近年溪水水源逐漸不足，且有大腸桿菌過高問題，不斷向政府要求接飲自來水。水利局去年5月起會同廣興里辦公處徵詢需求，今年爭取中央補助990萬經費，為里民延管接自來水。

廣興路部分區域雖然有自來水管線經過，但里民住家分散，接飲自來水的費用高，多數居民...
廣興路部分區域雖然有自來水管線經過，但里民住家分散，接飲自來水的費用高，多數居民無力負擔，不得不以山澗溪水作為平日民生用水。 圖／新北市水利局提供
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水利局表示，延管後，可供應清水祖師廟周邊住戶自來水，確保在枯水期水量無虞，且水質經過檢驗認證，可安心飲用。

無法建置自來水管，通常都是水壓不足，位在山區、山坡地社區常有類似問題；規畫自來水管線時遇到用地問題，如需要經過私人土地，協調不成就很難接用自來水。

截至去年底，水利局統計新北市自來水普及率97.8%，約有2.2%使用其他水源。

水利局表示，每年都可申請自來水延管計畫，如果鄉里社區有意願申請自來水或延管，市府可向自來水公司或北管處現場評估，估算費用，如果達到申請條件，可向水利署爭取經費施工，減輕民眾負擔。

保護區大腸桿菌
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