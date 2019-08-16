清潔隊人員穿制服禁去超商？北市環保局公文遭質疑歧視

2019-08-16 19:25 聯合報 記者郭頤╱即時報導



過去曾有民眾在網路上爆料，不少社區大廳禁止工人進入或坐椅子等情況，引發外界討論職業歧視問題，而日前卻有民眾向媒體反映，台北市環保局13日發公文通報，呼籲清潔隊同仁值勤穿制服時，勿出入便利商店，同樣引起熱議。環保局副局長盧世昌對此回應，因為該公文內容過於精簡，才造成外界誤會，環保局絕無職業歧視問題，並在15日發出修正版公文。

根據環保局13日公文通報內容指出，「請各區隊幹部於勤前教育時向同仁宣導值勤時間穿著制服時，如非公務需求，勿出入便利商店或其他值勤期間不可出入之場所。」

盧世昌解釋，先前因政風單位接獲民眾投訴，反映清潔隊同仁上班時間在超商有打牌、聊天甚至睡覺等行為，造成民眾觀感不佳，才會發該公文提醒清潔隊同仁注意，不過因公文內容太過精簡，導致詞不達意，引起外界誤會。盧世昌重申，「不會有職業歧視的問題，環保局不會去歧視我們自己的同仁。」

盧世昌強調，依勞基法規定，勞工工作4小時，應至少有30分鐘休息時間，所以環保局從未禁止清潔隊員休息時間進出便利商店買水、買食物或如廁等行為，僅因有民眾反映，故主管科發布通報進行宣導，提醒同仁不要長時間在超商逗留，避免喝酒、打牌、大聲喧嘩等不良行為，以避免外界誤解。

環保局在15日發出的修正版公文通報中寫道，「本科再次聲明並非反對同仁於上班時間穿著制服出入便利商店，而是請同仁於執勤期間如有購買水、食物、如廁等生理需求外，請勿長時間逗留於便利商店，另為維護本局形象請同仁下班期間勿於便利商店飲酒、打牌、喧嘩等影響本局形象之行為。」