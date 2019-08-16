汐止忠山里影音學堂開課 勾起長輩求學心

2019-08-16 19:37 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北CH3影像製作學堂，在汐止的忠山市民活動中心開課，長輩學習用手機拍照、錄影等技巧，勾起長輩們的學習熱忱。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 用手機記錄生活，由新北市政府新聞局指導，新北市公用頻道活化運用委員會、觀天下有線電視主辦的「新北CH3．城市光影」影像製作學堂，今(16)日在汐止的忠山市民活動中心開課，教導長輩學習用手機拍照、錄影、剪接等技巧，生活化的課程，勾起長輩們的學習熱忱。

忠山里長吳國全說，忠山里身為社區關懷據點，每個禮拜都會安排健康促進課程，並且還有共餐活動，希望長輩能夠身體健康也動動腦，今天的主題是手機的攝影跟後製，很感謝觀天下的技術團隊來做很完整的教學。今天的人數真的比平常還踴躍，以人數來講有點爆表，看到大家這麼踴躍真的很高興。

觀天下有線電視公司主任江宜潔表示，觀天下有線電視台灣大寬頻在我們汐止區忠山里，配合新北市政府公用頻道活化運用，舉辦「新北CH3．城市光影」影像製作學堂，教導長輩如何用手機製作影片，現場老人家學習力都很好，大家都學的很開心。

市議員張錦豪指出，大家常用手機來拍照，今天很感謝觀天下來到忠山里教導長輩們怎麼樣用手機後製做一些花絮，記碌生活點滴更有趣，另外，當天也有老人共餐，雖然，其他地方也有，不過，這裡的環境特別好特別舒適，

市議員廖先翔表示，忠山里每個星期五都會舉辦共餐，所以許多長輩都會聚在一起，那除了吃飯之外，也希望是不是多一點課程讓老人家學習，活到老學到老，所以也感謝觀天下在用餐前來教導手機影像處理，平常拍拍影片，看是跟孫子或是親朋好友出去玩，可以自己後製後再傳給好友們分享，那也希望多元活動的舉辦，讓忠山里成為一個樂齡的好所在。

里民也說，上了年紀的人，唱歌拍照是可以讓自己變年輕，今天上了這個課，以後出去玩或是和另一半去郊遊旅行的時候，就可以和兒孫一起分享樂趣。