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野狼機車變Gogoro 她討拍照郵差超配合擺姿勢

2019-08-16 19:04聯合新聞網 綜合報導

北投一名女網友昨天外出時看到有郵差騎著Gogoro送信，讓她開心的要求拍照，郵差...
北投一名女網友昨天外出時看到有郵差騎著Gogoro送信，讓她開心的要求拍照，郵差也很配合擺出姿勢。 圖／翻攝自「台北之北投幫」臉書
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環保意識抬頭，許多人將機車換成電動機車，連中華郵政也成立首批電動機車隊，將郵務士的車子改換成電動機車。一名住在北投的女網友昨天（15日）在路上看到有郵差騎著Gogoro在送信，覺得很前衛，便上前要求拍照，沒想到這位郵差先生也很配合的擺好姿勢，讓網友看了直呼太可愛了。

目前在大台北和高雄有1627輛電動機車投入中華郵政勤務。 圖／翻攝自「台北之北投...
目前在大台北和高雄有1627輛電動機車投入中華郵政勤務。 圖／翻攝自「台北之北投幫」臉書
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這名女網友昨天外出時剛好看到一名郵差正在送信，不同於以往所見的都是騎很陽剛性、打檔的野狼機車，這名郵差騎的反而是時下最流行的Gogoro電動機車，車身一樣漆上綠色，也有中華郵政的Logo，讓女網友看了直呼「北投的郵差好前衛」、「莫名的可愛」。

因為第一次見到騎Gogoro的郵差，女網友開心的上前表明想拍照，而這名郵差也很配合的擺出騎車姿勢讓她拍照留念，照片上傳到臉書「台北之北投幫」後讓其他網友也笑說郵差先生真的很可愛。還有人稱讚「可降低空污與噪音」、「比較不會被狗追了」、「好可愛的郵差車」、「環保綠先鋒」、「這位郵差大大應該是本年度上北投幫最多次的一人」、「郵差先生們辛苦了」。

不過有人讚賞也有人持不同看法，「不是北投前衛，是郵局進步太慢龜速」、「前幾天，看到北投分局旁在下貨，似乎也進了Gogoro的警用電動車，先不論Gogoro賺了市府多少錢，但是警用Gogoro可以追得到歹徒嗎？」

自從行政院宣布2035年禁售燃油機車的目標，中華郵政去年初（2018）也將燃油機車更換為電動機車，目標7年內投入6.5億元預算，逐年添購。去年初首批電動機車隊成軍，共計1627輛投入大台北、高雄等都會區使用。

Gogoro郵差
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