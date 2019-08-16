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韓國瑜1天批10篇公文 侯友宜：新北市公文量很多

2019-08-16 16:50聯合報 記者江婉儀╱即時報導

日前有名嘴在政論節目爆料韓國瑜上任後沒在批公文，高雄市長韓國瑜昨天反駁，他每天都批10份以上的公文。新北市長侯友宜表示，每天的公文量很多，最簡單的區長請假公文都會傳送來市長室來批，用想的就知道公文一定也很多，也認為每個地方環境不一樣，不能拿來相比，好好做事最重要。

侯友宜今天下午出席新北市特色烘焙產品比賽，受訪時被問及每天批的公文數量，侯友宜表示，公務人員做了很久，公文是每天都要批，新北市400萬人口、29個區，公文量確實不少，最簡單的區長請假公文都會傳送來市長室來批，用想的就知道公文一定也很多，這個不用講也知道。

記者追問，所以一天會超過10份公文嗎？有到一個人那麼高嗎？侯友宜聽聞哈哈大笑，「哈哈哈哈哈，公文量很多啦，真的是很多」，侯友宜接著說，其實每個地方環境都不太一樣，不能拿來相比，新北市真的事情很多，剛剛講過，一個區長的假條都要送到你這裡批，還有很多各局處的重要公文大概都是首長要親驗，所以真的滿多的。

被問到大概會花多少時間處理公文，侯友宜思考了一下，說每天都不太一樣，最少幾個小時有，公文都有一定分量，而且每件公文都不一樣，假條最簡單，有的是重大決策，重大決策要思考、要批示，一個公文搞不好要花一個小時、半個小時也不一定，甚至有的要討論，公文不能用單一件數來看，最重要的是每個地區特色都不一樣，我們好好做事最重要。

日前有名嘴在政論節目爆料韓國瑜上任後沒在批公文，高雄市長韓國瑜昨天反駁，他每天都...
日前有名嘴在政論節目爆料韓國瑜上任後沒在批公文，高雄市長韓國瑜昨天反駁，他每天都批10分以上的公文。新北市長侯友宜表示，每天的公文量很多，也認為每個地方環境不一樣，不能拿來相比，我們好好做事最重要。記者江婉儀／攝影
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侯友宜韓國瑜
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